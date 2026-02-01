Formosa será sede de la Copa Panamericana y Campeonatos Sudamericanos de Triatlón 2026

La ciudad capital recibirá a competidores de élite de 11 países que buscarán sumar puntos para las Olimpiadas y el ranking mundial.

Este jueves 26, a las 19 horas, se realizó en la explanada de Alma Verde en el Paseo Costanero, la presentación oficial de la “Copa Panamericana y Campeonatos Sudamericanos de Triatlón Formosa 2026”.

La competencia, que cuenta con el apoyo integral del Gobierno de la provincia de Formosa, tendrá lugar el sábado 28 de febrero y domingo 1° de marzo en el circuito del Paseo Costanero, reuniendo a 250 atletas de Argentina, Brasil, Chile, China Taipei, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

El arquitecto Edgar Pérez, administrador del Instituto de Asistencia Social, destacó que “la elección de Formosa por parte de federaciones internacionales responde a la calidad de su infraestructura”

Asimismo, indicó que el Paseo Costanero es reconocido por los entrenadores como un auténtico “estadio de triatlón”, ya que ofrece “un escenario ideal entre el río para la natación y un pavimento impecable para el ciclismo y el pedestrismo, con mucha seguridad”.

“Tenemos la conjunción de un Gobierno provincial que apoya al sector privado y una organización deportiva que permite que este evento se vea en todo el mundo a través de la Red de Medios de Comunicación”, señaló Pérez.

Puntualizó que “son más de 200 atletas de 11 países de diferentes categorías, destacándose la Elite como la central de la jornada”, y añadió que “la competencia otorga puntos para las olimpiadas, que es el principal objetivo pero también para el ranking mundial”.

De esta manera, aseguró que “está todo garantizado para que sea una fiesta del deporte y que Formosa vuelva a ser la vidriera del mundo, porque no solamente se va a ver en Argentina, sino que el mundo va a estar atento a esto”.

Al concluir, recordó que la competencia se desarrollará durante este fin de semana, con un operativo de seguridad que involucra a la Policía de la provincia de Formosa y la Prefectura Naval e invitó “a todo el pueblo formoseño a acompañar a los atletas en el Paseo Costanero”.

Protagonistas internacionales

Entre los competidores ya presentes en suelo formoseño se encuentra Martina Báez, atleta de 16 años proveniente de Chile, quien al dialogar con AGENFOR detalló que pertenece a la categoría “Junior” y resaltó la calidez de la recepción y el desafío que representa el clima local.

“Mis expectativas son disfrutarlo, dar lo máximo de mí y cumplir con la meta de clasificar al Panamericano”, expresó la deportista.



