Caffa destacó el buen manejo de los recursos hídricos por las obras que ejecuta la provincia durante todo el año

En diálogo con AGENFOR, el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Javier Caffa, se refirió a las obras que realiza el Gobierno provincial en las diversas áreas pero, puntualizó, en las que garantizan el buen manejo de los recursos hídricos, al mismo tiempo que puso en valor “tener un Estado presente que piensa en la gente”.

“Las obras que se ejecutan responden a un Estado provincial presente, de Formosa: las escuelas, los centros de salud, los hospitales, las rutas, los caminos, el manejo de los recursos hídricos, todo surge en función a las necesidades que tiene el pueblo, a un trabajo ininterrumpido en las distintas áreas del Gobierno que van relevando constantemente en territorio y en contacto con nuestra gente”, sostuvo.

Y añadió: “En base a eso se hace una planificación, proyectos y después se ejecutan las obras que vemos a lo largo de todo el año; independientemente que sea un año electoral, vemos que siempre hay inauguración, entrega, habilitación de obras y eso realmente en Formosa significa un ejemplo de un Estado presente al lado del pueblo”.

En ese sentido, el funcionario cuestionó los recortes presupuestarios de Nación respecto a las obras públicas y puso en valor que, en Formosa, continúen porque “dan trabajo a las empresas y los trabajadores”.

“Eso es un claro ejemplo en estos tiempos que tanto hablamos de los trabajadores, de la modernización laboral, vemos en Formosa como permanentemente se prioriza el trabajo. Se trata de que la mayor cantidad de gente tenga trabajo y se trabaja en todas las áreas justamente en ese sentido”, aseveró.

Obras hídricas

En este punto, Caffa habló sobre las tareas que realizan en el marco del ciclo de crecidas del rio Pilcomayo que inició en los meses de noviembre y diciembre por la lluvia en la alta cuenta de Bolivia y dijo que “todo ese gran caudal” que pasa por Salta e ingresa al territorio formoseño y paraguayo, “se traslada por las correderas fluviales y se va haciendo una gran reserva en el Bañado La Estrella”.

“Y, a partir de ahí por distintos sistemas de aprovechamiento hídrico, se van distribuyendo a las diversas localidades, se va recargando todo el sistema hídrico, los riachos, esteros, lagunas, ecosistemas, que son muy importantes también desde el punto de vista ambiental”, indicó.

En ese marco, aparte de todas las obras que se han ejecutado durante el año, de acuerdo a los ciclos, “actualmente seguimos ejecutando obras de protección, por un lado en la zona norte y, por el otro lado, en la banda sur de esta franja de derrame del río Pilcomayo”.

“En la banda norte, con presencia de máquinas, aparte de todo el trabajo y las defensas ya ejecutadas, se están ejecutando nuevos tramos de defensa, como en la zona de Río Muerto, Guadalcázar, y nuevos tramos en la zona de La Banderita y Alto Alegre, que antes no estaban y ahora se están ejecutando”, señaló.

Mientras, en la zona sur, de La Rinconada, Criolla, La Represa, El Cañón, Quemado Nuevo y El Churcalitoz, “una de las obras que este año hemos agregado” apuntó a la protección, en este caso, “un terraplén de protección del paraje del Churcalito”.

“También un recrecimiento del terraplén y camino que va del Churcalito a Fortín Soledad, se recreció y se reforzó; además estamos en Punta del Agua, y el año del 2025 se ha terminado el recrecimiento y el lanzamiento del terraplén sur, que es la protección de Campo del Cielo”, detalló.

De este modo, se contiene “todo lo que es el sistema de la ruta 28, al oeste” ya que “las aguas están transformando hace bastante tiempo ya esa ruta por el complejo hidrovial y por El Vertedero principalmente”.

“Y las aguas ya están pasando la Ruta Provincial 26, la Ruta Provincial 24, y están recargando todos esos riachos, esteros, grandes humedales”, garantizó.

En ese contexto, el titular de la DPV aseguró que “tenemos un monitoreo constante en todos estos puntos, con personal, con equipo y, principalmente, con esa premisa de proteger a las comunidades y dar una rápida respuesta si hay algún inconveniente”.

Por último, catalogó como “exitoso” el monitoreo del comportamiento del derrame de las aguas del río Pilcomayo porque “todo el sistema se ha comportado excelente” ya que “ha ingresado a nuestro territorio, se ha trasladado por el Canal Farías, después se ha trasladado por más de 250 kilómetros, por las correderas fluviales que siempre se mantienen, y va recargando el Bañado de la Estrella”.

“Hay que recordar que este año ya estaba cargado, ya teníamos agua, así que todo el excedente de agua va pasando por la Ruta 28, por El Vertedero, y va realizando todo ese camino que estaba describiendo”, aclaró.

Y cerró: “La verdad que es un orgullo de ver el funcionamiento de todo este sistema, cómo las localidades no se dieron cuenta que pasamos por cuatro años de sequía, tuvieron agua permanentemente; y, cuando hubo crecida, como este año, la afectación fue mínima, gracias a todas estas obras que ejecuta el Gobierno de la Provincia hace muchos años, por una mirada que tuvo el Gobernador de las problemáticas que podría haber si no manejábamos las aguas del río Pilcomayo”.



