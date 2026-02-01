Enrique Zanin valoró el fortalecimiento productivo a familias paipperas

El presidente de la Federación Económica de Formosa, Enrique Zanin, destacó el trabajo que viene realizando el Instituto PAIPPA en el acompañamiento a las familias productoras, en el marco del lanzamiento de la siembra de segunda de maíz, cucurbitáceas y hortalizas que se desarrolló recientemente en el campus de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB).

Como se recordará, la iniciativa alcanzó a más de 1.500 familias paipperas de la región norte con la entrega de 16 variedades de semillas y bioinsumos, además de instancias de capacitación técnica que garantizaron mejores rindes y una producción diversificada.

Zanin subrayó que “cuando se fortalece al pequeño productor, se dinamiza toda la economía regional. Cada familia que produce genera movimiento comercial, empleo indirecto y abastecimiento local, lo que impacta positivamente en el entramado productivo formoseño”.

Asimismo, destacó la importancia de que el lanzamiento se haya realizado en la UPLaB, “un espacio emblemático donde se forman los hijos de productores paipperos en carreras estratégicas como Ingeniería, Medicina y Enfermería, lo que demuestra que el desarrollo productivo y la educación superior pueden y deben ir de la mano”.

El titular de la Federación Económica remarcó que la diversificación de cultivos —incluyendo maíz, zapallo y hortalizas como cebolla, zanahoria, repollo, pimiento y tomate— permitió ampliar la oferta local y fortalecer las cadenas de valor en distintos puntos de la provincia.

Finalmente, valoró la continuidad territorial del programa, que en los días siguientes continuó en otras regiones como Pirané sur y el oeste provincial, incluyendo Ingeniero Juárez. “La planificación, la asistencia técnica y el acompañamiento permanente al productor fueron claves para consolidar un modelo productivo sustentable e inclusivo”, concluyó.