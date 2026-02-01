En una semana aumentaron dos veces el precio de los combustibles

Conforme un relevamiento concretado desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, en el día de la fecha, se determinó nuevos incrementos en el precio de los combustibles, destacándose los de la empresa YPF que ofrece la nafta súper a $1.717 ($17 más cara al 3 de febrero), como así también la Infinia a $1.965, Diesel 500 a $1.806 y la Infinia Diesel a $1.996 con un incremento de $1020 en relación al 3 de febrero, donde el litro se encontraba a $976. En tanto, Axion comercializa la nafta súper $1.759 (+$3), el Diesel a $1919 (+ $50), Quantum Diesel $2.129 (+ $40), no registrándose por ahora movimientos en las petroleras de Shell y Bandera Blanca.

Cómo ahorrar hasta $40.000 en nafta y gasoil durante febrero: el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, resaltó que firmas como YPF, Shell, Axion y Gulf, junto a bancos y billeteras virtuales, ofrecen promociones en nafta y gasoil durante febrero de 2026. Esta batería de promociones permite acceder a importantes descuentos y reintegros en la compra de nafta y gasoil. YPF, Shell, Axion y Gulf, en conjunto con bancos y billeteras virtuales, ofrecen beneficios que van del 10% al 30%, con topes mensuales que pueden alcanzar los $40.000 por usuario. Los descuentos varían según el día de la semana, el medio de pago utilizado y el perfil del cliente. En la mayoría de los casos, los beneficios se otorgan a través de aplicaciones oficiales de las petroleras, tarjetas bancarias y plataformas digitales, lo que obliga a planificar las cargas para maximizar el ahorro durante el mes. YPF mantiene una amplia oferta de promociones para socios Serviclub que abonen mediante su aplicación. Entre los beneficios se destacan descuentos por carga nocturna, autodespacho y rebajas especiales para socios del Automóvil Club Argentino (ACA). A estos incentivos se suman reintegros ofrecidos por distintos bancos a través de tarjetas y la billetera MODO, con topes semanales y mensuales diferenciados según la categoría del cliente.

Shell, por su parte, ofrece descuentos a través del programa Shell Box, combinados con acuerdos con entidades financieras y planes de beneficios. Axion también impulsa rebajas mediante su app ON y convenios bancarios, mientras que Gulf se suma con promociones específicas según el medio de pago elegido. Entre las entidades financieras y billeteras que participan de las promociones se encuentran el Banco Nación, Galicia y Mercado Pago, entre otras. Cada una establece condiciones particulares, como días exclusivos, porcentajes variables y límites de reintegro, que deben ser tenidos en cuenta por los usuarios. Desde las empresas aclararon que el ahorro máximo no se obtiene con una sola carga, sino mediante la acumulación de operaciones a lo largo del mes, respetando los topes semanales y mensuales. Por este motivo, se recomienda verificar en cada app o banco las condiciones vigentes, ya que pueden variar según la sucursal, la tarjeta utilizada y la modalidad de pago.



