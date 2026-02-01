Jofré recibió al ex intendente Vega en la Sala de Intendentes del Museo Ferroviario

Este martes, el intendente Jorge Jofré recibió al ex intendente Francisco Dolores “Negro” Vega en la Sala de Intendentes del Museo Ferroviario Municipal. La visita coincidió con el cumpleaños del histórico dirigente -primer intendente electo de la ciudad tras el retorno democrático de 1983- y con la renovación de su retrato en la galería de intendentes, en un acto de reconocimiento a su trayectoria al frente del municipio.

Según expresó el propio jefe comunal tras el encuentro, la reunión permitió repasar distintos momentos de la historia institucional de la ciudad y evocar los desafíos de los primeros años de la democracia recuperada. “Fue una conversación muy valiosa, donde volvimos sobre decisiones importantes de aquella etapa y sobre el enorme compromiso que implicó conducir la ciudad en esos años”, señaló Jofré.

El intendente destacó además el valor simbólico de la Sala de Intendentes como espacio de memoria colectiva. “Este lugar guarda una parte esencial de nuestra historia. Cada retrato habla de etapas, de contextos y de hombres y mujeres que asumieron responsabilidades en momentos complejos”, afirmó.

La jornada tuvo también un tono familiar, ya que acompañaron al ex Intendente, tres de sus hijos en una fecha cargada de significado personal e institucional. Sobre ese punto, Jofré subrayó que “no es un dato menor que este encuentro haya coincidido con su cumpleaños y con la presencia de su familia. Eso le dio un sentido todavía más profundo al encuentro”.

Durante la reunión, Jofré hizo entrega de un presente institucional y reconoció la vocación de servicio del ex intendente. “Negro Vega forma parte de una generación que ayudó a reconstruir la vida democrática de la ciudad. Honrar esas trayectorias es también una forma de mirar hacia adelante con responsabilidad y la certeza de que la función pública, la ejerció con responsabilidad, vocación y sobre todo honestidad”, concluyó el jefe comunal.







