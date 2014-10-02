Alliana: “La Reforma Laboral asfixiará la economía de los pueblos”

El delegado de UPCN Pirané y referente de Causa Provincial, Jorge Alliana, advirtió que el proyecto del Gobierno nacional no solo amenaza los derechos adquiridos de los trabajadores, sino que también asfixiará la economía de las provincias y municipios, dejando a su paso un desierto de precariedad y desprotección.

FD: #formosaaldia.com.ar

En un contundente pronunciamiento, Alliana calificó la reforma laboral como una "guillotina" que busca cercenar los derechos de los trabajadores en Argentina. Según el dirigente, esta iniciativa no es un paso hacia la modernización, sino una "armadura de hierro" que inmovilizará al trabajador y lo dejará a merced de un mercado voraz.

"Esta ley ha sido presentada por los libertarios para el perjuicio de todos los trabajadores ", sostuvo Alliana, quien señaló que el objetivo es fomentar el trabajo informal, despojando a los empleados de los derechos adquiridos con luchas que costaron vidas y años de reclamos.

El impacto de esta reforma es claro: el crecimiento del trabajo informal es evidente donde los empleados carecen de las coberturas sociales necesarias. "Los empresarios se desligan de sus compromisos", denunció Alliana, quien enfatizó que, los trabajadores se verán obligados a cubrir sus propios aportes sociales y jubilatorios, lo que representa una grave amenaza para su bienestar.

Alliana describió la reforma como un embudo que drenará recursos de las provincias hacia el centro del país, dejando a las administraciones locales "de rodillas", y afectará las infraestructuras básicas para el desarrollo de las comunidades. "Lo que regresará serán apenas migajas de recursos ", lamentó, subrayando el efecto dominó que esta situación provocará en el tejido productivo y social de las provincias.

La advertencia de Alliana resuena con fuerza desde Pirané, donde la preocupación por el futuro de los trabajadores y sus familias se hace palpable. "Si el trabajador pierde su red de contención, el consumo descenderá y las persianas de los comercios continúan bajando provocando un aumento de la pobreza y la desigualdad”, afirmó el dirigente.

La reforma, que se presenta como un espejismo de progreso, es en realidad un desierto de desprotección. "La libertad que se promete es solo la libertad de quedar desamparado", criticó Alliana, quien hizo un llamado a los legisladores opositores para que se unan en la lucha contra esta ley perjudicial.

En conclusión, la postura de Jorge Alliana refleja una profunda fractura entre la visión macroeconómica del Gobierno y la realidad de las localidades del interior. La reforma laboral, lejos de ser una solución, podría convertirse en un mecanismo de ajuste fiscal encubierto que desarticule la paz social y despoje a los trabajadores de sus derechos fundamentales.



