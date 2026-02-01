En marzo llegan al Teatro de la ciudad "Gladiadoras K-Pop: Golden Power"

En el marco de una gira oficial internacional 2026, Gladiadoras K-Pop desembarcan por primera vez en Formosa para presentarse con su show “Golden power” el próximo 13 de marzo a las 18.30 en el Teatro de la Ciudad. Las entradas anticipadas se pueden adquirir personalmente en Grupo “Mozart” (España 415) de lunes a viernes, de 18 a 20 o vía on line a través del portal www.norteticket.com.

Se trata de una producción ambiciosa diseñada para impactar todos los sentidos y redefinir la experiencia de los conciertos en vivo. Este no es solo un recital; es una inmersión total en un universo vibrante. "Golden Power" trae al escenario la fuerza y el carisma de sus tres protagonistas, respaldadas por una producción técnica de nivel mundial que promete dejar a la audiencia sin aliento.

Un show musical de alto impacto que fusiona la energía del K-Pop con efectos especiales de vanguardia, banda en vivo y un despliegue escénico épico. La puesta en escena cuenta con una pantalla de LED gigante de alta definición que sirve como telón de fondo dinámico, transportando a los asistentes a través de los diferentes mundos y batallas de las gladiadoras. La adrenalina estará al máximo gracias a un despliegue de efectos especiales de última generación, incluyendo pirotecnia controlada, sistemas de iluminación robótica de alto impacto y efectos atmosféricos que envuelven al estadio en la energía del "Golden Power".

A diferencia de otros espectáculos del género, esta gira apuesta por la autenticidad y la fuerza de la música en directo. Las pistas digitales cobran nueva vida gracias a una potente banda de músicos en vivo (guitarra eléctrica, bajo y teclados) que aportan una textura rockera y orgánica a los hits del show. El despliegue se completa con un cuerpo de baile masculino de élite, que acompaña a las protagonistas con coreografías explosivas y sincro perfectas, elevando la energía de cada canción.