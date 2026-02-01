Entrega de kits escolares en el oeste: “Esta ayuda representa un alivio económico para los padres”

El delegado zonal del Ministerio de Cultura y Educación en María Cristina, el profesor Emilio Fernández, confirmó que ya recibieron la entrega de kits e indumentaria escolar que el Gobierno de Formosa envía todos los años a las distintas delegaciones para que sean entregados a las escuelas de todo el territorio.

Los beneficiarios directos son los estudiantes de los tres niveles obligatorios, es decir: Inicial, Primario y Secundario, y en palabras del delegado Fernández, “esta es una acción a la cual nos tiene acostumbrada el Gobierno del doctor Gildo Insfrán”.

Asimismo, comentó al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que “ya se están distribuyendo a cada una de los instituciones educativas para que tengan todo listo para entregarles a los chicos el primer día de clases”.

Además, indicó que la matrícula total de estudiantes ronda “los 2900, de los cuales el 80% pertenecen a la etnia Wichí y los restantes son criollos residentes de la zona”.

“Recibirlos con esta entrega, con estos kits que son el fruto de la decisión política de un Gobierno provincial que piensa en ellos y que se asegura que los estudiantes tengan los materiales de estudios, nos llena de alegría”, agregó y remarcó: “Además, esta ayuda representa un alivio económico para los padres”.

“Estamos muy contentos porque este reencuentro que se va a dar en poco días y por ver como nuestros alumnos, tienen las mismas posibilidades de crecer cultural, social y académicamente”, cerró.



