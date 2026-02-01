El último reporte informó un leve aumento de casos positivos de dengue

Ante este escenario y tras los días de lluvia, solicitan a la comunidad formoseña sostener las medidas de prevención y revisar a diario los patios para eliminar posibles criaderos de mosquitos.

El parte informativo provincial de la Estrategia de Gestión Integrada de Dengue de la provincia de Formosa confirmó este sábado 14 que, en la última semana, se realizaron 5.237 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, arrojando seis de ellos resultados positivos de dengue.

Estos correspondieron tres a la ciudad de Formosa, dos a Ingeniero Juárez y uno a San Martín Dos.

Por otro lado, se indicó que no hay pacientes internados actualmente en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad capital.

Se efectuaron 19 llamadas telefónicas diarias de seguimiento clínico diario a pacientes con dengue.

Después, en lo que respecto a los datos acumulados de la provincia al día de hoy, se llevan diagnosticados, desde el 1 de enero de 2026 a la fecha, 31 casos.

El serotipo viral que circula es el DEN 2. Por su parte, en la provincia no se registraron fallecimientos por dengue desde el 1 de enero de 2025 a la fecha.

En el punto sobre las acciones de control focal domiciliario y de protección personal, se precisó que 2.978 viviendas fueron bloqueadas, 5.239 las visitadas, 1.694 las que estuvieron cerradas al momento del control.

También en este informe se dio a conocer que en 567 viviendas negaron el ingreso a la brigada sanitaria y se erradicó larvas del mosquito en 181 viviendas.

Asimismo, un total de 2.978 productos de repelentes y larvicidas fabricados por Laformed se distribuyeron en el marco de esta campaña contra el dengue.

Por último, se informó que 359 personas fueron afectadas al control del mosquito como parte de la logística implementada para las acciones de control del Aedes aegypti.







