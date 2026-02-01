El intendente Jofré firmó un convenio con ortopedia por importantes beneficios para los trabajadores municipales

El intendente Jorge Jofré rubricó este jueves 12 un convenio de colaboración con una empresa del rubro ortopédico que permitirá a los empleados municipales a través de La Casa del Municipal de la Secretaria de Acción Social, acceder a importantes descuentos en la compra y alquiler de productos de ortopedia y rehabilitación, además del estudio de la pisada.

El acuerdo, que tendrá una vigencia de seis meses con posibilidad de renovación, se inscribe en la política municipal de poner en el centro a la persona de carne y hueso: el trabajador y la trabajadora que necesitan una respuesta concreta frente a una situación de salud o movilidad.

“Cuando hablamos de gestión con mirada humana, hablamos de esto: de estar cerca del que necesita, de generar herramientas que mejoren la calidad de vida de nuestra gente”, expresó el intendente Jofré tras la firma.

El convenio contempla beneficios diferenciados para los trabajadores municipales, con descuentos exclusivos y acumulables según la modalidad de pago, y alcanza a una amplia gama de productos destinados a la asistencia y la rehabilitación. También incluye la realización gratuita de estudios especializados para los que lo requieran.

De esta manera, la Municipalidad continúa fortaleciendo el vínculo con los trabajadores municipales a través de políticas que apuntan a su bienestar integral, facilitando el acceso a prestaciones que, en muchos casos, representan una necesidad urgente para las familias.

Ricardo Amarilla, apoderado de la firma comentó que “Promedik es una empresa comprometida con la salud, el bienestar y accesibilidad para la comunidad, por eso este convenio con la Casa del Trabajador Municipal permitirá que los afiliados puedan acceder a amplios beneficios. Obtendrán un 30% de descuento, en compra y alquiler de nuestros productos y también podrán hacerse el estudio de la pisada en forma gratuita”.

Informó además que desde la firma del convenio “los trabajadores municipales y su familia ya pueden acceder a estos beneficios exclusivos para la salud, debiendo los interesados pasar por la Casa del Trabajador Municipal para que se les autorice el acceso a los descuentos y beneficios”.



