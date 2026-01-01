El poder adquisitivo no se recupera desde 2023, continúan cayendo salarios públicos y privados mientras la inflación sigue escalando

La realidad de los dos últimos años en el país indica que tanto el promedio de los salarios formales, como de los informales se encuentran aún por debajo del nivel de noviembre del 2023-

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, denunció que la Canasta Básica Total (CBT) subió 3,9% en el primer mes de 2026 y fijó en $1.360.299 el ingreso mínimo que requirió una familia de cuatro integrantes para superar el umbral de pobreza. La Canasta Alimentaria, que define la indigencia, aumentó 5,8% y superó los $623.000. El Ombudsman Provincial afirmó que, la línea de pobreza volvió a moverse en enero y lo hizo con fuerza, de acuerdo con los últimos datos difundidos por el INDEC. La medición de pobreza se construye a partir de dos canastas. Por un lado, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que releva exclusivamente el costo de los alimentos necesarios para cubrir requerimientos nutricionales mínimos. Por otro, la ya mencionada Canasta Básica Total, que incluye además otros gastos indispensables como transporte, educación, salud, vestimenta y servicios públicos. En enero, la CBA —que define la línea de indigencia— se ubicó para una familia tipo en $623.990, con un aumento mensual del 5,8% y una variación interanual del 37,6%. Esto significa que un hogar con ingresos por debajo de ese monto no solo es considerado pobre, sino indigente, ya que no logra cubrir siquiera la alimentación básica. La brecha entre ambas canastas ilustra la dimensión estructural del problema: no se trata únicamente del acceso a la comida, sino del conjunto de consumos esenciales que permiten una vida digna. El informe oficial también detalla los montos necesarios según la composición del hogar. Una familia de tres integrantes necesitó en enero $1.082.956 para no caer bajo la línea de pobreza ($496.796 para evitar indigencia), mientras que una de cinco requirió $1.430.735 ($656.301 Indigencia). Para una persona sola, el umbral se ubicó en $440.226 mensuales para no ser pobre y en $201.939 para no ser indigente.

El desafío de llegar a fin de mes: Detrás de estas cifras hay una realidad cotidiana que se vuelve cada vez más exigente. El alquiler, no es reflejado debidamente por el Indec en relación al alto impacto real en los ingresos de los inquilinos, como tampoco las tarifas de servicios que continúan incrementándose y han sido dolarizadas desde el Gobierno Nacional, absorbiendo la mayor parte del ingreso familiar. En los sectores informales o con ingresos variables, el desafío es mayor: la inestabilidad laboral amplifica el riesgo de caer por debajo de la línea de pobreza ante cualquier variación de precios. En este escenario, la evolución de las canastas básicas funciona como un termómetro social. Más allá de la desaceleración inflacionaria que muestran algunos indicadores macroeconómicos, el costo de vida continúa marcando el pulso de la economía doméstica. Cada actualización mensual no es solo una estadística: es la vara que determina cuántos ingresos necesita una familia para cubrir lo esencial y mantenerse a flote. El dato de enero vuelve a poner en debate la relación entre salarios, empleo e inflación, interpelando las políticas públicas orientadas a la contención social y al fortalecimiento del poder adquisitivo. Porque detrás del número de $1.360.299 no hay solo un cálculo técnico: hay millones de hogares que mes a mes hacen cuentas para no quedar del lado equivocado de la línea.



