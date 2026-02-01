El Parque Acuático de El Colorado se consolida como atractivo turístico en la provincia

El Parque Acuático de El Colorado, ubicado en el camping municipal, es sensación nuevamente en este verano, con visitantes de todas partes de la provincia, también de Chaco, Corrientes y Santa Fe.

Las instalaciones, que están preparadas con todos los servicios, ofrecen una garantía de seguridad, valorada especialmente por familias que tienen niños. Por todo esto, este atractivo se consolida desde el punto de vista turístico en la provincia.

La Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) visitó el Parque Acuático y recogió el testimonio de visitantes de Capitán Solari, comunidad chaqueña distante a unos 90 kilómetros de La Perla del Sur. Según contó Vicente Acosta, integrante del contingente de 22 personas que llegó desde esa localidad, expresó que el Parque Acuático está “fantástico”.

“Es muy lindo este lugar al que por primera vez vengo”, dijo por su parte Leonardo Barrientos, de Las Garcitas, Chaco.

Lo hizo acompañado de su familia con “el sueño” de conocer este complejo de piletas, que cuenta también con parrillas, sanitarios, zona de acampe y senderos. “Que venga nomas la gente a El Colorado”, le recomendó Alexis Barrientos.

Tyson Molina, también de Las Garcitas, señaló que desde hace cinco años que elige “este lugar tan hermoso, donde nos tratan muy bien”, al mismo tiempo que “es perfecto por la naturaleza y la tranquilidad para traer a los niños”.

Esa seguridad que ofrece este complejo en el camping municipal hace que también lleguen hasta allí de “Presidencia de la Plaza, Machagai, Laguna Limpia, Castelli y de otras localidades más de la vecina provincia”, agregó Molina.

E hizo notar que “los precios en el camping se mantuvieron” estables. Desde el punto de vista económico este dato es positivo, ya que te permite “disfrutar con la familia y los niños”, dijo Horacio Amarilla, de Castelli, quien añadió: “Lo que más nos gusta son las piletas”.

Cabe resaltar que este sábado 14 fue el festival por el 90° aniversario de La Perla del Sur, con la presentación de destacados artistas de renombre regional y nacional.

Así los visitantes no se perdieron de ser parte de esto e incluso, muchos resaltaron las actividades festivas que cada año en su aniversario ofrece la localidad coloradense, fomentando de esa manera el turismo en la provincia de Formosa.







