Clorinda: fumigan establecimientos educativos como acción preventiva contra el dengue

Operativo por zonas, planificado en conjunto con la Delegación Zonal del Ministerio de Cultura y Educación, para completar la cobertura en escuelas antes del inicio del ciclo lectivo.

En el marco de las acciones preventivas contra el dengue, el área de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Desarrollo Humano, con base en Clorinda, puso en marcha un operativo de fumigación en establecimientos educativos de la ciudad, con el objetivo de reforzar la prevención y el cuidado de la comunidad escolar.

La planificación del trabajo se definió tras una reunión entre el jefe del área, el doctor Nelson Gutiérrez, y la delegada zonal de Educación, Feliciana Coronel, en la que se acordaron los lineamientos del operativo, el orden de intervención y la cobertura prevista.

De acuerdo con lo informado, las fumigaciones comenzaron el jueves 12 por la tarde y continuarán durante toda la semana, hasta completar la totalidad de los establecimientos educativos de Clorinda.

“Organizamos el trabajo por equipos, con grupos distribuidos por zonas, para cubrir los establecimientos educativos de manera ordenada y sostener el ritmo de tareas programadas”, explicó el doctor Gutiérrez.

Además, se indicó que el cronograma continuará también en Riacho Negro, con acciones planificadas en turnos de mañana y tarde, de forma simultánea con otros trabajos preventivos contra el dengue previstos en la ciudad.

Desde el área recordaron que estas intervenciones forman parte de una estrategia integral, que se complementa con las medidas que deben sostenerse en los hogares y espacios comunitarios: eliminar recipientes que acumulen agua, mantener patios limpios y cambiar el agua de los bebederos de mascotas, para reducir los criaderos del mosquito Aedes aegypti.



