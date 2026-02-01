Darío Di Martino y María “Petu” Argañaraz fueron elegidos presidente y vice del Concejo Deliberante

Por mayoría de los votos, durante la sesión preparatoria realizada este viernes por la tarde, el Concejal justicialista Darío Di Martino y su par María “Petu” Argañaraz fueron ratificados como Presidente y Vicepresidenta Primera del Honorable Concejo Deliberante. En tanto, Rodrigo Saavedra fue electo Vicepresidente Segundo del cuerpo.

Las autoridades ejercerán sus funciones hasta la sesión preparatoria del año próximo (2027), conforme a lo establecido en la Ley 1028 de Municipios - artículo 24° - y en el artículo 2° del Reglamento Interno del HCD.

De esta manera, y salvo que se convoque a sesiones extraordinarias, el Concejo Deliberante se encamina a la sesión especial prevista para el domingo 1° de marzo, ocasión en que el Intendente Jorge Jofré brindará su tradicional mensaje para dejar formalmente inaugurado el período ordinario 2026.