El Centro Cívico N°1 continúa trabajando a buen ritmo recibiendo a vecinos que realizan diversos trámites

El Centro Cívico Municipal N° 1 del B° Eva Perón, continúa atendiendo al público durante el receso de verano en los horarios habituales de 8 a 12 y de 17 a 19 con todos los trámites pertinentes, exceptuando algunas áreas como el Banco de Tierras y la Dirección de Tránsito que retomarán el horario de la tarde en marzo.

Carlos Amarilla, Juez de Faltas, precisó “todo lo concerniente al Juzgado de Faltas y a la resolución de infracciones relacionadas con tránsito, bromatología u obras públicas lo atendemos normalmente, como así también con trámites de Ingresos Municipales relativos a consultas y adhesión a planes de pago que actualmente cuentan con beneficios”, detalló.

“Del mismo modo – agregó –, contamos con un servicio de atención al vecino, donde recibimos todo tipo de reclamos y requerimientos que tengan que ver con arreglos de calles, alumbrado público, podas de árboles, recolección de residuos y cuneteo, entre otros. El proceso es el mismo que el Centro de Atención al Vecino con su línea de 0800, solo que lo recibimos de manera presencial y derivamos el pedido al área que corresponda”, destacó.

Por último, recordó que “en el Circuito Cinco contamos con un área extensa donde tenemos el sistema de fotomultas, tanto para el exceso de velocidad como para los semáforos en rojo, lo que está permanentemente activo”, dijo Amarilla para concluir.







