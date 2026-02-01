Traumatología del HAC: Reconstrucciones de hombro que devuelven movimiento y calidad de vida





El Hospital de Alta Complejidad (HC) “Pte. Juan Domingo Perón” continúa fortaleciendo su rol como centro de referencia en salud pública de complejidad avanzada, brindando respuestas concretas a pacientes con patologías traumatológicas severas que requieren procedimientos de alta complejidad.

Desde el Servicio de Traumatología, se realizan intervenciones quirúrgicas avanzadas que permiten recuperar movilidad, autonomía e independencia en personas con lesiones crónicas o artrosis severas.

Un caso que devuelve autonomía

Entre los procedimientos recientes se destaca la reconstrucción de hombro mediante la colocación de una prótesis total reversa, realizada en una paciente de 58 años con antecedente de luxofractura de hombro derecho de más de seis meses de evolución.

La cirugía permitió resolver una lesión compleja y de larga data, logrando un postoperatorio exitoso: sin dolor, con movilidad completa del brazo y una paciente muy satisfecha con el resultado.

“Recuperar el movimiento es recuperar autonomía”, señalan desde el equipo tratante, remarcando el impacto directo que estas intervenciones tienen en la calidad de vida.

Otro de los casos atendidos corresponde a un paciente masculino de 71 años que consultó por artrosis severa de hombro derecho, con importante limitación articular y dolor persistente.

En este contexto, se llevó adelante una artroplastia de hombro con colocación de prótesis reversa, una técnica indicada en patologías avanzadas donde otras alternativas ya no resultan efectivas.

Gracias a este abordaje quirúrgico, el paciente pudo acceder a una solución especializada, evitando la progresión del deterioro funcional.

El HAC, como hospital de tercer nivel, recibe de manera permanente pacientes derivados de distintos puntos de la provincia y la región, que no pudieron resolver su problemática en centros de primer nivel ni en hospitales referentes de segundo nivel.

Estos casos reflejan el trabajo coordinado del equipo de Traumatología, que combina experiencia profesional, tecnología de avanzada y un enfoque integral centrado en el paciente.

Requisitos de ingreso

Para acceder a la atención en el Hospital, los pacientes deben presentar la documentación requerida: ficha de derivación o carta de presentación (en caso de contar con obra social). Una vez finalizado el tratamiento, toda nueva consulta requerirá una nueva derivación.

Estas intervenciones son posibles gracias al fortalecimiento permanente del sistema de salud pública impulsado por el Gobierno de la provincia de Formosa, que permite que pacientes de toda la región puedan acceder, de manera gratuita, a cirugías de alta complejidad que en muchos casos solo se realizan en centros altamente especializados.







