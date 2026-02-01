El HAC retoma las cirugías a pacientes con obesidad mórbida

El Hospital de Alta Complejidad (HAC) "Pte. Juan Domingo Perón" volvió a realizar cirugías a pacientes con obesidad mórbida, reafirmando su compromiso con la salud pública en la provincia de Formosa. Esta iniciativa prioriza especialmente a aquellas personas sin obra social que enfrentan problemas metabólicos graves y no tienen posibilidad económica de acceder a este tipo de intervención en el sistema privado.

La Unidad de Cirugía Esófago-Gástrica y Metabólicas del HAC cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales especializados que incluye médicos clínicos, nutricionistas, psicólogos y cirujanos, quienes brindan atención integral a personas con obesidad mórbida que requieren intervención quirúrgica.

El doctor Patricio Cuper, integrante de la Unidad expresó: "Nos da mucho orgullo poder realizar nuevamente las cirugías en un Hospital Público y seguir mejorando la calidad de vida de muchos pacientes que no pueden acceder al sistema privado. Poder realizar estas intervenciones es posible gracias al respaldo de la Dirección del Hospital y del Gobierno provincial, así como a las políticas sanitarias implementadas en toda la red de salud".

Por su parte la doctora Patricia Zenandez, miembro de la Unidad dijo: “El caso de la paciente recientemente intervenida, se trata de una mujer de 57 años que trabajó durante más de un año y medio con nuestro equipo multidisciplinario. Comenzó su tratamiento pesando aproximadamente 160 kilos y, gracias a su compromiso constante con la medicación, tratamiento psicológico, nutricional y ejercicio físico, logró descender más de 40 kilos antes de ser finalmente programada para una manga gástrica, cirugía que resultó exitosa y que se ganó con su esfuerzo y dedicación".

“Todos los candidatos programados para estas cirugías presentan casos de obesidad grave donde la intervención quirúrgica está plenamente justificada por necesidad médica”, explicó la profesional.

La obesidad se ha convertido en un problema de salud pública, ya que se asocia con enfermedades como hipertensión, diabetes tipo 2, dislipidemia y trastornos respiratorios. La reducción de peso ayuda significativamente en el manejo y control de estas patologías.

Aunque los tratamientos conservadores (dieta, ejercicio y fármacos) son ampliamente utilizados, en casos de obesidad mórbida rara vez producen resultados satisfactorios. La cirugía bariátrica es el único tratamiento que ha demostrado resultados efectivos tanto en la reducción de peso como en el manejo de las comorbilidades asociadas.

Cabe aclarar que no todos los pacientes obesos tienen indicación para las cirugías. La misma está indicada para personas con IMC igual o mayor a 40 (obesidad mórbida) IMC entre 35 y 39,9 (obesidad grado 2), IMC de 30 a 34,9 (obesidad grado 1) cuando existen comorbilidades como diabetes tipo 2 e hipertensión.

Cada cirugía es una decisión seria que debe ser evaluada y discutida con un médico especializado de la unidad. Esta iniciativa es posible gracias al Gobierno de la provincia de Formosa, que tiene como prioridad la vida y el bienestar de las personas, garantizando el acceso a tratamientos de alta complejidad en el Sistema Público de Salud.







