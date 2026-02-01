Carnaval inclusivo: Personas con discapacidad y sus familias celebraron el cierre de las actividades de verano

Este martes 24, el Ministerio de la Comunidad llevó a cabo el cierre de las actividades recreativas de verano en el Centro Ocupacional Inclusivo del barrio Emilio Tomás. El evento contó con la participación de personas con discapacidad, sus familias y residentes de hogares provinciales, reafirmando el compromiso del Gobierno de Formosa con la inclusión y la contención social.

La ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, al dialogar con esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), destacó que, las prestaciones del organismo no se detuvieron durante el receso de verano, asegurando que “somos un organismo esencial; las actividades no se cortaron”.

Señaló que “en esta jornada hicimos una pausa para celebrar este cierre de verano con un carnaval con globitos de agua, números artísticos y un matiné con jugos de frutas saludable”, precisó y añadió que “fueron los propios protagonistas quienes eligieron como festejar”.

Asimismo, recordó que “durante toda la etapa de verano visitamos el Parque Acuático “17 de Octubre”, el Paraíso de los Niños y también fuimos a Herradura”.

Y anticipó que “desde el lunes empezamos con los talleres nuevamente en el Centro Ocupacional Inclusivo y en todas nuestras áreas del Ministerio, como el Centro Comunitario de La Nueva Formosa que tiene diversos talleres”.

Respecto a las pensiones por discapacidad, Giménez indicó que “estamos acompañando a las familias asesorándolos tanto en Capital como en el interior provincial”, así como también “capacitando al equipo técnico de los municipios para que puedan subir la documentación pertinente”.

La Ministra subrayó que todas las prestaciones del Ministerio de la Comunidad, incluyendo los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y los programas alimentarios, se mantienen con financiamiento 100% provincial y afirmó que “desde que asumió el actual Gobierno Nacional, en lo que respecta a lo social, Formosa no ha recibido ningún tipo de ayuda económica ni en mercaderías. Sin embargo, por decisión del gobernador Gildo Insfrán, seguimos garantizando cada derecho”, enfatizó la funcionaria al concluir.

Por su parte, Susana Jara, directora de Personas con Discapacidad, brindó detalles de la jornada al comentar que “nos reunimos unas 60 personas para poner en valor nuestras tradiciones y rememorar las emociones de la infancia con el carnaval”, explicó.

Además, remarcó que “contamos con la presencia de, no solamente los destinatarios del Centro Ocupacional Inclusivo del Emilio Tomás sino también barrios aledaños y residentes de los hogares de personas con discapacidad, tanto de mujeres como varones, y las de adultos mayores”.

En este marco, puso en valor que “las puertas del Centro están abiertas los 365 días del año”, y añadió que “esto forma parte de las diferentes actividades extras que realizamos, ya que puntualmente, en el Centro Ocupacional Inclusivo se realizan actividades de talleres de oficio que permite incorporar habilidades de la vida diaria”.

Al concluir, precisó que los cursos de oficio “están disponibles durante todo el año”, detallando que “pueden concurrir al barrio Emilio Tomás, en la sede central, de lunes a viernes, donde encontrarán talleres de artesanía, huerta, jardinería, accesibilidad digital, expresión artística y cocina”.

En tanto que “en el Centro Comunitario, donde tenemos una sede del centro ocupacional, pueden encontrar las mismas propuestas”, recordando que “está destinado a niños de 6 años hasta adultos mayores que tengan una discapacidad o que tengan algún tipo de alteración en su desarrollo”.



