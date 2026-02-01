De la mano de la FAS, el programa Fortalecimiento Comunitario llegó al barrio El Porvenir

En la tarde de este miércoles 11, la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS), llegó al barrio El Porvenir de la Jurisdicción Cinco, con una nueva edición del programa Fortalecimiento Comunitario, una actividad que se viene desarrollando en distintos barrios capitalinos en donde se brinda atención solidaria en el marco del comienzo del ciclo lectivo 2026.

Debido a que el lunes 2 de marzo inician las clases, la referente de la Fundación, la arquitecta Blanca Denis, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y recordó que “este espacio es producto de un trabajo mancomunado entre distintos organismos del Gobierno provincial, específicamente del área de salud, para que aquí los niños y jóvenes en edad escolar puedan realizar su certificado de buco dental, de aptitud física y completar el calendario de vacunación, ya que se cuenta con la presencia de vacunadores”.

También, agregó que “están presentes cardiólogos del Hospital de Alta Complejidad “Pdte. Juan Domingo Perón”, quienes realizan las revisiones y controles cardiológicos a niños y jóvenes y de darse alguna situación particular en el control, se realiza también el electrocardiograma en el lugar, el cual es evaluado por los profesionales competentes.

“Es de destacar también, -señaló-, la charla de prevención y salud bucal que el grupo de profesionales odontólogos realiza para los niños y jóvenes previa al control bucal, haciendo hincapié en la importancia de un correcto cepillado y cuidado de los dientes y la higiene bucal. Luego de la revisión odontológica y junto con el diagnostico se le entrega a cada niño o joven atendido un cepillo de dientes y pasta dental”.

Es importante resaltar, que en ambas situaciones si a algún niño arroja un resultado no deseable, es derivado al nosocomio de salud que corresponda.

El espacio de monitoreo nutricional también se encuentra presente como servicio a través de un equipo de nutricionistas encargados del control de talla y peso”.

Un grupo de psicólogos y psicopedagogos desarrollan también una tarea importante no solo en la atención y consultas con los niños y jóvenes sino también con los padres a quienes asesoran y orientan sobre distintas situaciones que realizan en consulta.

También, “se encuentran las compañeras que realizan un gran aporte con el servicio de corte de cabello y manicura y además, hay áreas recreativas y de juegos”, señaló y agregó: “Al finalizar compartimos entre todos una merienda saludable con jugos y frutas de estación de producción formoseña”.

“Es un espacio integral para que la comunidad entera se acerque pueda hacer uso de todos estos servicios”, declaró y adelantó que para el viernes 13 “se tienen programado replicar esta actividad en el barrio Urbanización Lisbel Rivira”.

En el mismo sentido, Denis valoró que “a pesar del contexto nacional difícil por el cual el país está atravesando, en Formosa continúan realizándose estas acciones solidarias” y explicó que es así “porque forman parte de las políticas públicas contenidas en nuestro modelo formoseño que lleva adelante el Gobierno provincial”.

“Nosotros, simplemente colaboramos”, exclamó y aseguró que “esta es la verdadera comunidad organizada, en donde todos los compañeros militantes salen a las calles a acercar este tipo de atenciones que son tan importantes y de tanta utilidad”.

“Una vez más, Formosa demuestra que llevamos bien en alto la bandera de la justicia social y es debido a que tenemos un proyecto político inclusivo que se llama Modelo Formoseño, el cual siempre está atento a las necesidades de su pueblo, sea o no año electoral”, cerró.











