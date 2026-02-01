El Colorado se prepara para festejar sus 90 años con una gran fiesta popular

El intendente de El Colorado, Mario Brignole, encabezó una reunión organizativa clave para los festejos del 90° aniversario de la localidad, que se celebrará el sábado 14 de febrero en el Camping Municipal.

Del encuentro, realizado en el propio predio del camping, participaron autoridades municipales, representantes de distintos organismos y fuerzas de seguridad, con el objetivo de coordinar los detalles de lo que promete ser una celebración multitudinaria.

Héctor Rodolfo Hasne, licenciado y director de Comercio del municipio, destacó el avance en la planificación: “Es un evento pensado para todos los colorandenses y para el turismo regional que nos visitará. Estamos trabajando con todas las áreas para la organización”.

El funcionario señaló que las expectativas superan todas las previsiones: el alojamiento ya está colmado y las consultas no paran de llegar.

“Ya no hay lugar disponible en hospedajes y las expectativas son altísimas”, afirmó.

Para garantizar el orden y evitar inconvenientes, se informó que el ingreso al predio será regulado y controlado. “Implementaremos medidas para prevenir el colapso del tránsito”, aclaró Hasne.

Entre las disposiciones previstas figuran la habilitación de áreas de estacionamiento adicionales en la zona de la Virgen y la reubicación de espacios dentro del camping para adaptarlos a cada actividad.

El evento central dará comienzo a las 21:30.“Los esperamos a todos con muchísima ilusión. Será una noche fantástica para disfrutar en familia y con amigos”, concluyó el director de Comercio, invitando a la comunidad y a los visitantes a sumarse a la celebración por los 90 años de El Colorado.







