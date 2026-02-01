Zanin destacó el fortalecimiento del sistema de salud formoseño y su impacto en el desarrollo territorial

El contador Enrique Zanin, presidente de la Federación Económica de Formosa, valoró los avances del sistema de salud pública provincial, destacando la incorporación de cirugías programadas y especializadas en los hospitales distritales durante el año 2025, como parte de una política sanitaria que garantiza igualdad de acceso y fortalece el desarrollo del interior.

“Cuando el Estado invierte en salud pública en todo el territorio, no solo está cuidando a las personas, también está generando condiciones de equidad, arraigo y desarrollo para nuestras comunidades”, afirmó Zanin.

En ese sentido, resaltó las expresiones de la subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de 1º y 2º Nivel de Atención, Laura Filippini, quien explicó que la descentralización de la atención quirúrgica permite evitar derivaciones innecesarias a la ciudad capital, fortaleciendo la capacidad resolutiva de cada distrito.

“Evitar derivaciones no es solo una decisión sanitaria acertada, también es una medida con impacto económico y social: reduce costos, evita el desarraigo y permite que los pacientes transiten sus tratamientos cerca de sus hogares, acompañados por sus familias”, subrayó el titular de la FEF.

Zanin remarcó además la importancia de haber priorizado prácticas como cirugías de hernias, apendicitis, litiasis vesicular, cataratas, artroscopías, reemplazos de cadera y laparoscopías, consolidando una red hospitalaria integrada y eficiente en toda la provincia.

“Mientras en otros lugares del país se ajusta y se recorta, en Formosa se sostiene la inversión en salud, se amplían prestaciones y se garantiza atención de calidad para todos, vivan donde vivan. Ese es un modelo de gestión que también favorece al entramado productivo, porque una sociedad sana es una sociedad que puede crecer”, concluyó Zanin.