Justina Almirón destacó el rol estratégico del Instituto Politécnico Formosa en el desarrollo productivo provincial

En el marco de un nuevo aniversario del Instituto Politécnico Formosa, la presidenta del Comité Consultivo de la Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa, Justina Almirón, valoró el rol estratégico que cumple esta institución en la formación técnica, el desarrollo productivo y la generación de oportunidades reales para la comunidad formoseña.

Almirón destacó que el Instituto Politécnico Formosa es una herramienta clave para vincular la educación con el mundo del trabajo, la producción y la innovación, formando estudiantes con una mirada puesta en el desarrollo socioeconómico local, regional y nacional. En ese sentido, subrayó la importancia de una oferta educativa orientada a las necesidades concretas de los sectores productivos y sociales de la provincia.

Asimismo, remarcó el valor de la formación profesional continua que promueve el Instituto, permitiendo el perfeccionamiento, la actualización y la especialización en áreas estratégicas, acompañando los cambios tecnológicos y fortaleciendo la innovación tecno-productiva. Este tipo de instituciones generan igualdad de oportunidades y preparan a jóvenes y trabajadores para insertarse y crecer en un mercado laboral cada vez más dinámico.

La referente empresarial también resaltó el trabajo de articulación que impulsa el Instituto Politécnico Formosa entre los sectores educativos, científicos y tecnológicos, en diálogo permanente con las demandas del mundo del trabajo, la producción y el desarrollo local. Esa articulación es fundamental para consolidar un modelo de crecimiento sustentable, con identidad formoseña y visión de futuro.

Finalmente, Justina Almirón señaló que el Instituto Politécnico Formosa se ha consolidado como un verdadero centro de referencia en materia de conocimiento, investigación aplicada y transferencia tecnológica, aportando al desarrollo local sustentable y a la preservación del ambiente. Celebrar un nuevo aniversario es reconocer una política pública que apuesta al conocimiento, al trabajo y al progreso de Formosa.

Justina Almirón

Presidenta del Comité Consultivo

Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa