Desbarataron un centro de distribución de drogas en el barrio El Porvenir

• Fue durante un allanamiento en el barrio El Porvenir, de esta ciudad

Integrantes de la Dirección General de Drogas Peligrosas detuvieron a una pareja y secuestraron cocaína lista para su comercialización, equipos telefónicos y dinero, en el marco de una investigación contra el narcomenudeo que demandó varias semanas.

Las tareas investigativas se centraron en una casa ubicada en la manzana “W 2” del barrio El Porvenir, donde presuntamente un hombre y una mujer se dedicaban a la venta de estupefacientes fraccionados en dosis, destinados al consumidor.

Una vez reunidos los elementos de prueba, el juez de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen, Dr. José Luis Molina, los analizó y ordenó el allanamiento en la vivienda de los sospechosos, que se concretó en la tarde del jueves último.

Allí secuestraron un envoltorio que contenía cocaína, una balanza de precisión, dos equipos de telefonía celular, dinero en efectivo y elementos utilizados para el acondicionamiento y fraccionamiento de sustancias, entre otros objetos de interés para la causa.

También detuvieron a una mujer y un hombre, sindicados como responsables de la comercialización de estupefacientes en el lugar.

Los detenidos fueron trasladados hasta la sede policial, donde se los notificó de su situación legal y quedaron a disposición de la Justicia provincial por Infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.







