Recuperaron dos motocicletas: una con pedido de secuestro y otra adulterada

Efectivos de la fuerza policial secuestraron una Honda Wave que interesaba en una causa por “Daño y retención indebida” y otra con los dígitos del motor adulterados.

El primer procedimiento se concretó alrededor de las 7:30 horas de este lunes, cuando personal de la brigada de la Unidad Regional Uno (UR-1) realizaba averiguaciones sobre la Honda Wave.

Durante recorridas en inmediaciones de un establecimiento educativo del barrio Las Orquídeas, los policías dieron con la motocicleta y la secuestraron.

Se contó con la colaboración de integrantes de la Delegación Policía Científica, quienes documentaron el trabajo policial.

A todo esto, la moto fue restituida a la propietaria, quien agradeció el rápido accionar.

La otra intervención se registró en la la tarde del lunes último, cuando los efectivos de la Zona Uno del Comando Radioeléctrico Policial realizaba tareas de regulación y control vehicular.

Allí detuvieron la marcha de una motocicleta conducida por un joven y en el momento del control de las documentaciones y del rodado.

En consecuencia, el verificador de la Dirección Policía de Seguridad Vial constató que la moto tenía adulteraciones en los números del motor.

Los rodados recuperados fueron trasladados hasta la dependencia policial, se notificó al detenido de su situación procesal y todo quedó a disposición de la Justicia provincial. (Con foto).



