Detuvieron a dos malvivientes que escalaron una muralla para cometer un robo

Fue gracias al trabajo articulado con personal la Comisaría Seccional Séptima y la brigada de la Delegación Distrito Cinco

En distintos allanamientos domiciliarios, efectivos policiales aprehendieron a dos sujetos y secuestraron diversos bienes de interés adquiridos con el dinero denunciado como sustraído.

La investigación fue producto de un ilícito perpetrado en la madrugada del martes último, cuando malvivientes ingresaron a una vivienda del barrio El Porvenir y sustrajeron pertenencias y dinero tras trepar una muralla e ingresar un inmueble.

Como resultado de las investigaciones, horas más tarde, los policías detuvieron a uno de los autores, de 22 años, en el barrio 1° de Mayo, de esta ciudad, que fue trasladado a la Comisaría Seccional Séptima, donde se lo notificó de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia provincial.

Luego, alrededor de las 21:00 horas, detuvieron al segundo implicado durante recorridas por calles internas del barrio El Porvenir.

En la continuidad de la investigación, el miércoles último a las 15:30 horas, se concretaron dos allanamientos domiciliarios en los barrios El Porvenir, 1 de Mayo y El Mirador, todos ordenados por el juez de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, Dr, Enrique Javier Guillen.

Durante los mandatos judiciales, secuestraron una mochila con útiles escolares, una planchita, prendas de vestir, diversos bienes nuevos presuntamente adquiridos con el dinero sustraído, entre ellos un colchón de dos plazas, ventilador, sillones plegables, dron, parlante, vaso térmico, estantes y prendas de vestir.

Además, hallaron cocaína que fue secuestrada por el personal de la Direcciona General de Drogas Peligrosas, iniciándose una causa por separado con intervención del Juzgado contra el Narcocrimen.