Detienen a tres mujeres y dos hombres por “intimidación pública, en poblado y en banda, daño, violación de domicilio y amenazas”

Están involucrados en una causa

Integrantes de la Subcomisaría Antenor Gauna concretaron cinco allanamientos domiciliarios que culminaron con la detención de tres mujeres, dos hombres y el secuestro de diversos elementos.

El jueves último, alrededor de las 11:45 horas, la Policía realizó las intervenciones en forma simultánea en el barrio Antenor Gauna de esta ciudad, en el marco investigativo de una causa judicial por “Intimidación pública en poblado y en banda, daño, violación de domicilio y amenazas”.

Durante los allanamientos, se contó con la colaboración del Destacamento Desplazamiento Rápido (D.D.R) y del Grupo Especial de Operaciones de la Policía de Formosa (G.E.O.P.F).

Como resultado de las requisas, los policías detuvieron a tres mujeres y dos hombres vinculados al ilícito investigado.

También secuestraron barras y barretas de hierro, machetes, cuchillos, palos y otros elementos de interés que habrían sido utilizados para la comisión del delito.

Los detenidos y los elementos secuestrados fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.