Detuvieron a un sujeto por golpear a su pareja y dispararle con una escopeta

• La víctima sufrió hematomas y su hijo salió ileso

Uniformados de la Comisaría Villa Dos Trece detuvieron a un hombre por atacar a su pareja con golpes de puño y efectuarle un disparo con escopeta, que afortunadamente no la alcanzó, en el barrio Unido de la mencionada localidad.

El grave episodio se registró el viernes último, alrededor de las 18:00 horas, y la víctima pidió presencia policial ante la dramática situación.

De inmediato, integrantes de la dependencia, con personal femenino de la Oficina de Género, fueron hasta la casa de la mujer de 46 años y la encontraron con su hijo menor, quienes fueron asistidos y contenidos.

La víctima relató a los auxiliares de la justicia que su pareja se tornó agresivo tras una discusión, la amenazó de muerte y le aplicó varios golpes de puño.

Luego, el hombre de 30 años, salió de la vivienda y minutos después volvió con una escopeta, la encañonó y efectuó un disparo, que no logró impactarla porque la mujer reaccionó con rapidez y se arrojó al suelo.

Luego logró correr hasta la calle junto a su hijo y en ese momento volvió a escuchar la detonación de un disparo, por lo que creyó que su pareja había atentado contra su vida.

En ese momento, los uniformados entablaron diálogo con el sujeto, quien caminó hacia afuera de la casa y fue aprehendido.

El sujeto tenía una herida en el brazo, razón por la cual fue asistido y trasladado con custodia policial hasta el Hospital Central de la ciudad de Formosa.

La mujer agredida y su hijo fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde radicó la denuncia y se solicitó las medidas cautelares contra su agresor, mientras que el médico que la examinó constató que presentaba hematomas.

En el lugar del hecho, se labraron las actuaciones procesales con personal de la Delegación Policía Científica El Colorado y se secuestraron una escopeta calibre 16, dos cartuchos del mismo calibre y un teléfono celular.

Hasta el escenario del violento caso llegó el jefe de la Delegación Unidad Regional Dos, más todo el trabajo de los efectivos de la comisaría y de la Delegación de Informaciones Policiales, con asiento en la localidad de El Colorado, que colaboraron con la tarea procesal.

En consecuencia, se inició una causa judicial por los delitos de “Abuso de armas, lesiones y amenazas en contexto de violencia de género”, e infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino.

El imputado fue notificado de su situación legal y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.