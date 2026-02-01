El Gobierno provincial inició importantes trabajos de recuperación de la red Vial y sistema de desagües en los barrios 28 de Junio y Salvador Gurrieri

El Gobierno de la Provincia dió inicio en forma planificada a una serie de obras y trabajos públicos con el objetivo de acondicionar las vías principales de circulación y desagües primarios y secundarios ante el hecho trascendente del inicio del ciclo lectivo 2026.

En ese marco, la arquitecta Blanca Denis, quién es asesora del Poder Ejecutivo Provincial, expresó que la decisión política del gobernador Insfrán de inaugurar tres establecimientos educativos del nivel inicial, primario y secundario en este complejo urbanístico “vienen a consolidar el equipamiento urbano con que cuentan estos barrios, brindando igualdad de oportunidades y mayor accesibilidad al sistema educativo a niños y jóvenes”.

“Este plan de recuperación involucra a distintos organismos del Gobierno como Vialidad Provincial, el Ministerio de Planificación, entre otros, quienes en forma articulada ejecutan tareas de recuperación, limpieza y optimización de desagües primarios y secundarios, así como tareas de desmalezado y erradicación de basurales”, indicó.

Respecto a la red vial urbana, dijo que los trabajos coordinados apuntan al mantenimiento, recuperación Integral de la red vial urbana y el enripiado de las arterias principales.

“Debemos poner en valor el hecho de la inauguración de estas tres importantes obras educativas con recursos del tesoro provincial, en un contexto nacional adverso con un presidente sin sensibilidad social, que día a día nos quita derechos, donde se desfinancia y paraliza la obra pública generando más desempleo, en Formosa se inicia el ciclo escolar inaugurando tres establecimientos educativos”, sostuvo Denis.

Y agregó: “Un hecho que marca de forma contundente la insensibilidad social del Gobierno nacional para con un amplio sector de la ciudad, que incluye a los barrios 28 de junio y Salvador Gurrieri, lo constituye la paralización de la obra de acueducto y estación de bombeo, que permitiría abastecer en calidad y cantidad suficiente de agua potable a este sector de la ciudad”.

A su vez, la Asesora manifestó que esta paralización de obra “impide que el agua potable pueda llegar a todas las familias” y eso demuestra “la contracara que ofrece el modelo formoseño que prioriza la educación pública libre y gratuita, la obra pública como generadora de empleo genuino y transformadora de la realidad”.

Además, señaló, en forma planificada, “en este gran complejo urbanístico, se inauguraron y continúan construyendo y reactivando con recursos del tesoro provincial más equipamiento escolar, de salud, de seguridad, equipamientos recreativos, de inclusión digital entre otras importantes obras”.

“Este ‘Complejo Urbanístico’ le pese a quien le pese, es la respuesta real y efectiva de la Política de Inclusión Habitacional, a casi cinco mil familias, del gobernador Gildo Insfrán”, resaltó.

Y cerró: “Orgullosos de ser parte del gobierno del compañero Gildo Insfrán con un proyecto político en el cual podemos materializar, con hechos concretos, la justicia social e igualdad de oportunidades para todos y todas”.



















