Apresaron al presunto autor del robo en el corralón Familia Bercomat

Fue en el marco por una causa judicial “Robo con Escalamiento y Daño”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4

Integrantes de la brigada de la Delegación Unidad Regional Uno en el Distrito Cinco esclarecieron el caso de robo con escalamiento y daño en el corralón Familia Bercomat, ubicado sobre avenida Esteban Laureano Maradona al 1.200, de esta ciudad.

El hecho se tomó conocimiento en la mañana del miércoles último y de inmediato los investigadores realizaron una minuciosa inspección ocular del lugar, constatando en el interior del comercio una caja de cartón con diversos bienes y herramientas que los delincuentes pensaban llevar, sin lograr su cometido.

En el sitio se labraron las actuaciones procesales, con intervención del personal de Policía Científica Área Distrito Cinco.

Después se desplegó un amplio trabajo investigativo que incluyó con el análisis de secuencias fílmicas y entrevistas a vecinos, comerciantes y transeúntes, lo que permitió individualizar al presunto autor.

Luego el jueves último, a las 14:40 horas, se detuvo a un joven de 24 años, domiciliado en el barrio Stella Maris, por su presunta participación en el ilícito.

También se concretó el secuestro de un machete y un sellador de metal, que interesan en la investigación, además de las actuaciones de rigor, con la intervención de la Policía Científica.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, todo a cargo de la Justicia provincial; mientras continúan las tareas investigativas para recuperar la totalidad de los bienes denunciados como sustraídos.







