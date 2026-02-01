Se desarrolló otra exitosa edición de las Ferias Paipperas

Este viernes 13, en vísperas del fin de semana largo, en sus tres puntos fijos, el Instituto PAIPPA llevó a cabo otra jornada exitosa de las Ferias Paipperas donde, a media mañana, ya se comercializó la mayoría de los productos a disposición.

Al respecto, Zully Zabala, del área de Comercialización del IPAIPPA, desde el Polideportivo del barrio La Paz, conversó con AGENFOR y expresó estar “muy contentos” porque “gracias a Dios no llovió, como estaba pronosticado” por lo que “tuvimos una venta bastante normal”.

“A media mañana ya estábamos con poca producción, porque desde las 6 horas vienen a hacer sus compras los vecinos. Lo primero que se terminan son las hojas verdes: verdeo, acelga, perejil, porque con este calor escasea la producción”, indicó.

Además, señaló, se comercializaron bananas, batatas, mandiocas, pepinos, entre otros, “todo producción de nuestros pequeños productores”.

“También se suman las emprendedoras con panificados, plantas ornamentales, bijouterie, cosas artesanales hechas por las propias emprendedoras que vendieron bastante bien”, especificó.

Por último, Zabala recordó que estas Ferias Paipperas se realizan todos los viernes en las sedes fijas del barrio La Paz (Polideportivo), en el playón del IPAIPPA (P. Grotti al 1040) y el Centro Comunitario del barrio Nueva Formosa; y recomendó a la comunidad acercarse temprano para obtener más variedad de productos.



