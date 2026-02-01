Arrancan las inscripciones para la competencia de pesca en la Fiesta Nacional de la Corvina de Río

El Ministerio de Turismo de la provincia de Formosa anunció que a partir del sábado 21 de febrero los equipos interesados en participar de la competencia de pesca que se realizará en la vigésimo tercera edición de la Fiesta Nacional de la Corvina de Río ya podrán inscribirse de forma presencial en la Municipalidad de Herradura de 8.30 a 12 horas.

Luego, las inscripciones continuarán en la ciudad de Formosa, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 17 a 19 horas, en la oficina ubicada en Sarmiento 936.

La celebración se llevará a cabo en la localidad de Herradura el domingo 8 de marzo y, como en ediciones anteriores, contará con un concurso de pesca en la modalidad “Embarcada a Remo” que ofrece importantes premios a los equipos con mejor puntaje en la competencia. Los premios serán entregados durante el tradicional almuerzo de pescadores.

Además, los asistentes podrán disfrutar ese fin de semana de la feria artesanal y gastronómica en el marco del Mercado Comunitario de Emprendedores locales.

Por otro lado, en la última edición de 2025, la Fiesta Nacional de la Corvina de Río alcanzó un récord de participación con 678 equipos inscriptos en la categoría “Embarcada a Remo”.

Este hito histórico consolidó al evento como uno de los certámenes de pesca más importantes del país, destacándose por su perfil sustentable para el desarrollo turístico, ya que es único en su categoría sin motor, y, además, generó un significativo impacto económico para Herradura, se resaltó desde la cartera de Turismo de la provincia.

En tanto que, para la edición número XXIII, los emprendedores de la localidad se preparan para recibir a visitantes de toda la región, incluso de países limítrofes, con una infraestructura de servicios turísticos que incluye una amplia oferta de cabañas, varios campings, y propuestas gastronómicas que se amplían y fortalecen su identidad en cada temporada, destacándose la variedad de sabores en empanadas y pastelitos.

Por otra parte, la laguna Herradura invita a los visitantes a disfrutar de su playa, con acceso libre y gratuito, sus costas verdes, su feria artesanal, y la hospitalidad de los herradureños, propiciando un fin de semana ideal para el descanso y la recreación.

Por todo esto, se acentuó desde el Ministerio de Turismo que la Fiesta Nacional de la Corvina de Río “no es un hecho aislado, sino la reafirmación de una política de Estado que entiende al turismo como una herramienta de transformación”. “Desde esa convicción, el Municipio, en colaboración con diferentes organismos del Gobierno provincial, se encuentra organizando asistencia técnica, operativos de seguridad y puntos de información turística estratégicamente ubicados para que la experiencia de todos los asistentes sea placentera durante la jornada del 8 de marzo”, se detalló.

Requisitos

Cada equipo debe estar conformado por un máximo de dos pescadores por embarcación, siendo obligatorio designar a uno de ellos como capitán. El costo de la inscripción es de 50.000 pesos por equipo.

Además, es indispensable la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) para residentes, o el pasaporte del país de origen para pescadores extranjeros. Asimismo, se debe contar con la Licencia de Pesca vigente, la cual debe ser otorgada por la Dirección de Registro, Control y Fiscalización, dependiente del Ministerio de la Producción y Ambiente de la provincia de Formosa; la misma se puede tramitar al momento de la inscripción.

Para más consultas, los interesados pueden acercarse a los canales oficiales de contacto del Ministerio de Turismo de la provincia de Formosa, disponibles en Instagram, Facebook y Whatsapp (3705 155083).











