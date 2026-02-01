En el Instituto Pedagógico Provincial (IPP) “Justicia Social”, este lunes 23, por la mañana, cerca de 200 aspirantes rindieron exámenes de ingreso al Instituto Politécnico de Formosa (IPF) “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”, de la ciudad capital.

Al respecto, el director del IPF, doctor Horacio Gorostegui, explicó que se trata de la carrera de Desarrollo de Software Multiplataforma para la que “se brindaron los cursos introductorios de manera virtual”.

“Hace ya aproximadamente un mes vienen trabajando todos los días porque dábamos clases de lunes a jueves y los viernes tenían clases de consulta estos estudiantes. Así que creemos que llegan preparados de la mejor manera para lo que son estos exámenes que los va a habilitar a que puedan acceder a cursar la carrera ya en el IPF en el Polo Científico”, indicó.

En ese marco, el Director detalló que, este año, cuentan con un cupo de 50 estudiantes que “es lo que venimos trabajando por la cuestión de logística, que implica formar a los jóvenes en las condiciones en las que brindamos las carreras en el Instituto”.

Ello implica, dijo, “brindarle el servicio de transporte, el desayuno, el almuerzo, la computadora de última generación, las becas para los estudiantes del interior provincial”.

“Esto significa una erogación presupuestaria muy importante para la provincia de Formosa y nos obliga también a que tengamos que trabajar de esta manera, de esta forma garantizamos la calidad educativa, porque otorgan a los jóvenes títulos con validez nacional, lo que implica que son carreras certificadas por los organismos nacionales correspondientes”, señaló.

Gorostegui explicó que la selección para este cupo es por mérito que se establece con las calificaciones de los estudiantes y, luego, “enviamos un correo electrónico en donde cada uno de ellos debe confirmar su inscripción”.

“Entonces, cuando tenemos vacantes en el primer mes, lo que vamos haciendo es, en la medida que no completamos esa cantidad, avanzamos en esa lista de puntajes convocando a quienes quedaron en los puestos 51, 52, 53 y de esa manera garantizamos que la cantidad de cupos disponibles esté efectivamente ocupado por los jóvenes que realizaron el curso introductorio y rindieron estos exámenes que estamos tomando hoy”, cerró.



