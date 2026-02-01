El gobernador Insfrán despidió al Padre Tkachuk

El gobernador Gildo Insfrán, en nombre del Pueblo y Gobierno de Formosa, participó con hondo pesar del fallecimiento del Padre Mariano Luis Tkachuk.

“Reconocemos y valoramos su testimonio de vida consagrada, su aporte a la educación y su labor evangelizadora”, sostuvo.

De esta manera, elevó una oración por su eterno descanso, «acompañando con respeto y solidaridad a la Congregación Salesiana, a sus hermanos en la fe y a todos quienes compartieron su camino».

“Que brille para él la luz que no tiene fin”, concluyó.



