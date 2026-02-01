La DPV continúa ejecutando operativo de obras e infraestructura en toda la provincia

El Gobierno de la Provincia de Formosa, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), continúa desarrollando un importante operativo de obras y trabajos de infraestructura en distintos puntos del territorio provincial, con el objetivo de garantizar la transitabilidad, proteger a las comunidades y acompañar la producción local frente al impacto de las crecientes y los ciclos hídricos característicos de la región.

En este marco, sobre la RPN N° 28 Norte —CV 5025, acceso a La Diosa— se ejecutaron tareas de alteo de terraplén mediante transporte de suelo, permitiendo dejar habilitado el acceso al tránsito. Esta intervención resulta clave para sostener la conectividad de los vecinos y productores, especialmente en períodos donde las crecientes del Bañado La Estrella suelen interrumpir los caminos rurales.

Asimismo, Vialidad Provincial lleva adelante trabajos similares en la zona de Alto Alegre, donde se realizan acciones de protección para resguardar el acceso a comunidades rurales de pequeños productores criollos con actividad agropecuaria. Estas obras permiten que las familias puedan continuar con su vida cotidiana, movilizarse con seguridad y garantizar la salida de su producción y hacienda.

En esta misma línea, se avanza en la protección de la localidad de Alto Alegre frente a las crecientes del río Pilcomayo, incluyendo intervenciones en los accesos a Alto Alegre, La Banderita y Bajo Hondo, reforzando la conectividad y la seguridad hídrica de toda la zona.

Por otra parte, en la RPN N° 26 Norte, paraje Palma Mota, se ejecutaron trabajos de protección de sectores urbanizados en riesgo hídrico y de una institución educativa, mediante la construcción de un cordón de suelo destinado a mitigar el impacto de las crecidas provenientes del bañado. Estas tareas se encuentran finalizadas.

Las acciones también alcanzan a otras zonas estratégicas como Río Muerto, Fortín Soledad y El Churcalito, donde el Gobierno provincial continúa interviniendo con obras que buscan proteger a las comunidades, sostener la producción y garantizar la presencia del Estado en el territorio.

De esta manera, el Gobierno de Formosa reafirma una política sostenida de inversión en infraestructura vial e hídrica, trabajando de manera permanente en cada paraje y comunidad, con una fuerte presencia territorial y una planificación que prioriza el bienestar de los formoseños, la defensa de la producción y la igualdad de oportunidades para todos.



