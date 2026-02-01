Basualdo festeja las reformas libertarias que se parecen a las políticas de la Dictadura

El diputado libertario Atilio Basualdo, señaló que JavierMilei está llevando adelante cambios estructurales que no se hicieron en 40 años de democracia.

En este sentido, el rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), el licenciado Adrián Muracciole sentenció que “resulta interesante el horizonte temporal que señala Basualdo, sobre todo porque mucha de las políticas económicas que lleva adelante Milei se parecen mucho a las que llevó adelante Martínez de Hoz en la última Dictadura Militar” y agregó que tal vez “Basualdo festeje volver a las políticas de esos tiempos oscuros”.

Sobre la reforma laboral, Basualdo señaló que es una ley que va a dar muchas oportunidades para las personas en la informalidad.

Sobre esto, Muracciole señaló que la ley que se aprobó en Diputados no tiene un solo artículo que promueva un beneficio para las personas que trabajan en la informalidad, sino que solo beneficia a las grandes corporaciones.

“El problema del empleo se da por problemas de demanda agregada y de productividad. Las PyMEs necesitan aumentar las ventas en el mercado interno para mejorar su rentabilidad y así no solo contratar más trabajadores sino mejorarles su situación” explicó Muracciole.

“Hoy en la Argentina, las políticas nacionales están destruyendo el consumo, no bajaron un solo impuesto a las PyMEs y además liberaron las importaciones chinas. A cambio, solo le ofrecieron que sea más barato echar trabajadores. Eso no mejora nada, sólo empeora la situación” agregó

Continuó Muracciole diciendo que “a quien sí le conviene esta reforma laboral es a las grandes corporaciones que luego de la devaluación van a poder comprimir los salarios reales y echar empleados para sustituir producción nacional por importaciones. Lo mismo sucedió en la Dictadura y es lo que va a suceder en el futuro con la ley que votó Atilio Basualdo y de la cual se siente orgulloso”.

Por último, el rector de la UPLaB se sintió sorprendido ante las declaraciones de Basualdo que sostuvo que en Formosa, el Gobierno piensa que todo debe pasar por el Estado y se preguntó si no estará hablando del Gobierno municipal de Las Lomitas ya que “el Clan Basualdo maneja todos los fondos públicos del municipio, la empresa monopólica de telecomunicaciones, el expendio de combustible y muchos campos alrededor de esta ciudad”.

“Atilio Basualdo y familia concentran el poder político y económico de Las Lomitas y desde su traición, también maneja los organismos nacionales, que no ofrecen ninguna solución, pero que si son cajas de militancia que maneja muy bien Basualdo”, agregó.

Para finalizar, Muracciole sostuvo que “Basualdo demuestra lo que piensa de los trabajadores por cómo se comporta con los municipales del Las Lomitas, a los que les negó el aumento salarial el año pasado y no les pago el bono de fin de año 2024”.



