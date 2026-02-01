Estanislao del Campo: Un hombre fue detenido por violencia de género

• Además se secuestró un arma de fuego que utilizó para amenazar a su pareja

Integrantes de la Comisaría Estanislao del Campo detuvieron a un hombre durante un allanamiento ordenado por el Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en Las Lomitas.

La medida judicial se tomó tras la denuncia que radicó una mujer en la que acusó a su pareja por lesiones y amenazas con un arma de fuego, razón por la cual fue asistida y contenida por la Oficina de Género de la dependencia policial.

Luego se inició una causa judicial por los delitos de “Lesiones y amenazas con arma de fuego en contexto de violencia de género”, con intervención de la Justicia provincial.

De inmediato, los uniformados solicitaron la orden de allanamiento para la vivienda y las autoridades judiciales la otorgaron.

El mandamiento judicial se concretó en la mañana del viernes último con personal de la comisaría, lo que derivó en la aprehensión del imputado y el secuestro de un arma de fuego.

La intervención fue documentada por integrantes de Policía Científica; mientras que el detenido fue notificado de su situación legal y quedó a disposición de la Justicia provincial.



