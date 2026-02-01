El Gobierno de Formosa continúa fortaleciendo el sistema sanitario provincial

La directora del Hospital de la Madre y la Mujer, la doctora Eugenia Ruíz, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) sobre la incorporación de un nuevo especialista en fertilización asistida de moderado y alto riesgo.

Explicó que solo contaban con un especialista en el área, y es por ello que esta reciente incorporación es clave para continuar avanzando en el tratamiento de fertilización que se brinda desde el sistema de salud púbico de manera gratuita, subrayó.

A su vez, recordó que “la fertilización asistida está destinada a mujeres que no pueden tener bebés”, por lo tanto inician un tratamiento que si no resulta en la primera, se va complejizando hasta obtener el embarazo.

“Tiene un costo importante, pero en Formosa se lo está realizando de manera gratuita porque el Estado se hace cargo –remarcó-. Es por ello que se van incorporando especialistas con el objetivo de seguir avanzando en este tema para ofrecérselo a las personas que no puedan costearlo”.

Capacitación personal de enfermería

Por otra parte, Romina Mendoza, kinesióloga del mismo nosocomio, comentó que “se está capacitando de manera interna” al personal de enfermería en el manejo de un blender para realizar oxígeno-terapia.

“La función que cumple este dispositivo es de permitir administrar una mezcla de aire adicional, medicinal y también de oxígeno, evitando daños en los pulmones de los bebés prematuros”, detalló.

Agregó a esta Agencia que la capacitación también abarcó oxígeno-terapia y resucitador “Neopuff”, que “es nuevo, moderno y ayuda a evitar las lesiones pulmonares de los neonatales que tienen un pulmón inmaduro”.



