RENATRE Delegación Formosa realizó capacitación en RCP junto al SIPEC

La Delegación Formosa del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) llevó adelante una jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Primeros Auxilios en conjunto con el Sistema Integrado Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC).

La actividad se desarrolló en el predio de la Sociedad Rural de Formosa y estuvo destinada a trabajadores y trabajadoras rurales que perciben el fondo de desempleo, con el objetivo de brindar herramientas fundamentales para actuar ante situaciones de emergencia y promover el cuidado de la salud en los ámbitos laborales y comunitarios.

Esta iniciativa refleja que RENATRE Delegación Formosa se preocupa y se ocupa de acercar a los beneficiarios las herramientas y políticas públicas que el Gobierno de la Provincia pone a disposición, fortaleciendo la formación, la prevención y el acompañamiento permanente al trabajador rural.

Desde RENATRE Delegación Formosa destacaron la importancia del trabajo articulado y agradecieron especialmente el acompañamiento del SIPEC, cuyo equipo profesional hizo posible el desarrollo de la capacitación y la transmisión de conocimientos clave para salvar vidas



