Araoz: “Es único en el país que comience el ciclo lectivo con la inauguración de un edificio escolar, en este caso van a ser tres”

El ministro de Cultura y Educación de Formosa, Julio Araoz, puso en valor la inauguración de los tres edificios educativos que encabezará el gobernador Gildo Insfrán el próximo 2 de marzo en el marco del inicio del ciclo lectivo 2026 y dijo que la provincia “se distingue por mantener el nivel de inversión sostenido en desarrollar y consolidar un sistema educativo de calidad”.

“O sea, no sólo es infraestructura, es capacitación docente, es servicio nutricional, es atención de salud primaria de la salud para nuestros alumnos y los docentes, sino que también es capacitación para los docentes, es custodia del poder adquisitivo del salario del empleado público en general, pero en particular de los docentes, eso también distinguió a Formosa en un momento muy difícil que fue el inicio del ciclo lectivo 2024”, indicó.

Y enfatizó en la importancia de estas acciones porque “en este momento tenemos un escenario mucho más complejo”, pero, aseveró, “confiamos plenamente en que trabajando como lo hacemos, unidos, solidarios y organizados, vamos a lograr los objetivos”.

En ese sentido, el funcionario ratificó que “algo que distingue a Formosa, es una política pública sostenida en el tiempo” con la de entrega de kits escolares, “donde hay un componente importante, los guardapolvos y zapatillas son producidos aquí en la provincia de Formosa por manos de trabajadores y trabajadoras formoseñas”.

“Lo otro que es muy potente es el mantenimiento durante los 12 meses del año del Servicio Nutricional, de apoyo a la actividad educativa, ese no es un tema menor; los presupuestos superan los 10 mil millones de pesos, si sumamos lo que aporta el Tesoro Provincial a través de los comedores, más el aporte importantísimo que hace Nutrifor, la empresa del Estado con esos productos de alta calidad”, indicó.

Volviendo a los nuevos establecimientos de los tres niveles que se habilitarán la semana entrante, Araoz garantizó que ya equipos de su cartera junto con el Ministerio de la Comunidad “están trabajando, preinscribiendo a nuestros alumnos en esos barrios”.

En cuanto a la designación de cargos para los mismos, aseguró que “el sistema está preparado para eso” y “ya está funcionando la convocatoria en estas horas para cubrirlos en el marco de la reglamentación vigente que permite el acceso a los docentes a los cargos de los distintos niveles”.

“Es más trabajo, pero también es una contribución más a la calidad de vida de los habitantes de este sector de la ciudad; y como bien dijera recientemente el Gobernador, hay muchas más obras por inaugurar en todo el territorio provincial, no solamente educativas, tenemos otras con distintos objetivos”, señaló.

Y concluyó: “Es posible hacer esto a partir de la administración responsable y eficiente de los fondos públicos, Formosa se caracteriza por administrar sin déficit pero fundamentalmente el superávit operativo que se logra permite invertir en nuestro territorio para mejorar la calidad de vida de formoseñas y formoseñas como concepto; y esa es una política pública que el gobernador Insfrán sostiene apoyado por el mandato popular”.





