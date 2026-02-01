Comenzó entrega de útiles escolares en el CEC Formosa

El Centro de Empleados de Comercio- Filial Formosa comunica que a partir de esta semana se entregarán de manera gratuita kits de útiles escolares a sus afiliados, con motivo del inicio del ciclo lectivo 2026 en todos los niveles educativos.

El presente beneficio alcanza a todos los hijos en edad escolar de todos los trabajadores mercantiles, que sean afiliados sindicales.

Entre los requisitos para hacerse acreedor de los mencionados elementos, se requiere que cada agremiado presente copias de último recibo de sueldo y del certificado escolar o boletín de calificaciones.

Teniendo en cuenta que el trámite es personal, los interesados deberán dirigirse a la sede gremial, sita en San Martín 1244, en horario de 8 a 14, siendo el plazo para retirar el viernes 28 de febrero.

El secretario general, Aníbal Alarcón destacó el esfuerzo permanente que viene realizando el sindicato a su cargo para brindar beneficios que puedan significar un ahorro a los afiliados como en este caso o como en las múltiples atenciones que brinda el Centro de Empleados de Comercio.

En ese sentido, resaltó otros importantes servicios que ofrece el gremio, tales como protección y asesoramiento gremial permanente a sus afiliados, prendas de ajuar para hijos recién nacidos, óptica mercantil (reintegro 50%), reintegro por pago de medicamentos: 20% con vademécum y 30% sin vademécum, subsidio económico para afiliados derivados a Centros de Alta Complejidad, Banco de ortopedia (sillas de ruedas, muletas, trípodes, etc.), subsidio servicio de sepelio, ambulancia a gerontes, utilización de las instalaciones del gremio (salón multiuso, planta baja y planta alta) y capacitaciones del Instituto Mercantil Formosa, además del Camping Mercantil que cuenta con piscinas y sectores para prácticas deportivas, recreativas y encuentros familiares.