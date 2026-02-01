Continúan los trabajos de recuperación de la red vial y sistema de desagües en los barrios Salvador Gurrieri y 28 de Junio

El Gobierno provincial, en forma coordinada, continúa la ejecución de importantes trabajos de recuperación de la red vial y sistema de desagües en los barrios Salvador Gurrieri y 28 de Junio.

A través de una acción planificada diferentes organismos del Gobierno de Formosa: Vialidad Provincial, Subsecretaría de Obras Públicas, Unidad Central de Administración de Programas (UCAP), REFSA, entre otros, continúan acondicionando las vías principales de circulación y desagües primarios y secundarios.

Por decisión política del gobernador Insfrán en estos dos barrios se inaugurarán tres establecimientos educativos, para dar inicio al ciclo lectivo 2026.

En ese marco, la arquitecta Blanca Denis, asesora del Poder Ejecutivo Provincial, recordó que estas tres instituciones del Nivel Inicial, Primario y Secundario, “cuando el gobierno de Milei paralizó y desfinanció la obra pública, el gobernador Gildo Insfrán tomó la decisión política de continuar y finalizar la construcción con recursos del Tesoro Provincial”.

“El JIN N° 34 y la EPES N° 103 son obras que fueron ejecutadas por la UCAP, mientras que la EPEP N° 548 por la Secretaría de Obras Públicas. Estas obras educativas en conjunto, albergarán dentro del sistema educativo a más de 1200 niños y jóvenes de este populoso sector de la ciudad capital, pudiendo tener las familias en su propio barrio algo tan preciado como la cercanía a un jardín de infantes, escuela primaria o colegio secundario de acceso libre y gratuito”, sostuvo.

Asimismo, la funcionaria señaló que el plan de trabajo en este complejo urbanístico “involucra a distintos organismos del Ministerio de Planificación que, en forma articulada, ejecutan tareas de recuperación, limpieza y optimización de desagües primarios y secundarios, así como tareas de desmalezado y erradicación de basurales”.

Además, sostuvo, se continúan ejecutando trabajos de recuperación integral de la red vial urbana y el enripiado de las arterias principales, “todo ello para mejorar las condiciones de transitabilidad de estas arterias y la accesibilidad, sobre todo a los edificios públicos de la urbanización”.

En esa línea, la Asesora consideró que, inaugurar estas tres importantes obras educativas con recursos del Tesoro Provincial en un contexto nacional en crisis, “demuestra con hechos concretos la contracara de la política que ejecuta el Gobierno nacional”.

“En Formosa tenemos un Estado presente que prioriza la educación pública libre y gratuita, la obra pública como generadora de empleo genuino y transformadora de la realidad”, aseveró.

A su vez, Denis remarcó que, en forma planificada, en este gran complejo urbanístico, “se continúan construyendo y reactivando con recursos del tesoro provincial más equipamiento escolar, de salud, de seguridad, equipamientos recreativos, más módulos habitacionales de entre otras importantes obras”.

“Estos trabajos planificados forman parte del proyecto político del Modelo Formoseño donde se materializa con hechos concretos la justicia social e igualdad de oportunidades para todas y todos los formoseños”, concluyó.



