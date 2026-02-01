Aprehendieron a un hombre y secuestraron diversos objetos

• Fue en el marco de la investigación de un caso de hurto

Efectivos de la Comisaría Laguna Blanca aprehendieron a un hombre de 28 años y secuestraron un motor elevador de agua y una caja de herramientas, de la mencionada localidad.

El procedimiento se inició en la madrugada del jueves último, cuando policías montados a caballo realizaban tareas preventivas contra el abigeato en la zona rural del barrio San Miguel, en campos lindantes al Parque Nacional.

Después se tomó conocimiento que un hombre dejó un motor elevador de agua en la casa de un vecino que había sido producto de un caso de hurto, razón por la cual el propietario del inmueble lo devolvió.

En otra intervención, los uniformados sorprendieron a un individuo en la Ruta Nacional N° 86, frente al Matadero Municipal, con una mochila que contenía una cartuchera con 36 resaltadores y una caja con herramientas, sin que pueda justificar la propiedad de ninguno de los objetos.

En presencia de testigos y personal de Criminalística, se labraron las actas de constatación.

Una vez finalizadas las diligencias, el detenido y los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial, todo a disposición de la Justicia provincial. (Con foto)







