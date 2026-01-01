Robó un local comerciar y terminó detenido

El rápido accionar policial y la colaboración de una vecina que brindó las características del sujeto, permitió esclarecer el hecho

Los integrantes de la Comisaría Seccional Tercera detuvieron a un hombre de 26 años, que había robado varios artículos de bazar de un comercio, en el barrio San Francisco.

El hecho ocurrió el lunes cerca las 5:30 horas, en un local ubicado en avenidas Sargento Cabral y González Lelong, donde constataron la rotura de la vidriera y la falta de varios elementos.

Una vecina aportó datos sobre el sospechoso, lo que permitió a la policía encontrarlo en minutos, cerca de las 5:50 horas entre los barrios San Francisco y Vial.

El hombre intentó huir al ver a los policías, pero fue aprehendido. En su poder se encontraron los artículos robados, todos en estado original y con sus cajas.

Se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración con los integrantes de la Dirección Policía Científica

El detenido y los secuestros fueron trasladados a la dependencia policial, a disposición de la Justicia.



