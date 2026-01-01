Incendio de vivienda en el barrio 8 de Octubre

• Afortunadamente no se registraron personas lesionadas

Efectivos del Cuerpo de Bomberos extinguieron un incendio intencional en una casa del barrio 8 de Octubre y rescataron a dos gatitos. El siniestro ocurrió el lunes a las 4:30 horas en la manzana 5.

De inmediato, los policías del Destacamento de bomberos y la Comisaría Seccional Quinta acudieron al lugar, donde verificaron que se produjo un incendio generalizado en una habitación frontal de la casa.

Por ello, se evacuó a los ocupantes y se extinguió el fuego. Después de controlar la situación, se realizaron tareas de enfriamiento, remoción y ventilación.

Por otro lado, los integrantes de la Delegación Policía Científica documentaron el procedimiento y se estableció que el incendio fue intencional, provocado con una fuente ígnea (fósforo, encendedor, etc.).

No hubo lesionados, solo daños materiales. La investigación continúa para esclarecer el hecho.

Se iniciaron actuaciones judiciales con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.



