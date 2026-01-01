Clorinda: El Gobierno de Formosa entregó módulos alimentarios a más de 400 familias del barrio Toba

Este martes 20, en la ciudad de Clorinda, se llevó a cabo una jornada de entrega de cajas alimentarias del Programa Alimentario Provincial para Comunidades Aborígenes, financiado y ejecutado por el Gobierno de Formosa en respuesta a la decisión política de Javier Milei de desfinanciarlo por completo.

El operativo se realizó en el barrio Toba y contó con la presencia del equipo del Ministerio de la Comunidad; el titular del Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA), Catalino Sosa; los diputados provinciales Alejandro Navas y Pablo Sosa; y el coordinador de Asuntos Originarios de la localidad, Junior Aranda.

Al respecto, el director del ICA, Catalino Sosa, destacó la continuidad de esta política pública a pesar del contexto nacional, subrayando que “este trabajo se viene realizando en todo el territorio provincial. Mientras en otras provincias están de vacaciones, aquí hay un Estado presente que sigue asistiendo con este plan alimentario tan importante para nuestras comunidades”.

En este sentido, recordó que “este plan fue eliminado por la actual gestión nacional y frente a esto el Gobierno de la provincia de Formosa, a través de la decisión política del gobernador Gildo Insfrán continúa realizando la entrega con presupuestos propios del Tesoro Provincial”.

De esta manera, resaltó que “tenemos un Gobierno provincial que sin importar el mes, sigue asistiendo y ayudando a nuestra comunidad”, añadiendo que eso es tomado “con mucha alegría y orgullo de que el Estado nos tenga presente”.

“Justicia social por encima del ajuste económico”

Por su parte, Junior Aranda, coordinador de Asuntos Originarios de Clorinda, detalló que en esta oportunidad se benefició a 411 familias del barrio Toba.

“Esta es la primera entrega del año”, señaló, y remarcó que “es una forma de paliar las políticas nacionales y el ajuste total que se viene haciendo. Es un acto de amor del Gobernador hacia la comunidad, demostrando que la justicia social está por encima del ajuste económico”, enfatizó.

Asimismo, indicó que la asistencia se realiza bimestralmente y en los plazos establecidos, “algo que agradecen y los pone muy contentos”.

Aranda también subrayó que, pese al receso escolar de verano, “tanto el jardín como la escuela del barrio, siguen dando el plato de comida a los vecinos”.

Finalmente, Andrés Caballero, integrante de la comunidad, manifestó que “estamos muy contentos y agradecemos al compañero Gildo Insfrán” y aseguró que “El Gobierno nacional cortó todo lo que venía de Nación, pero Formosa sostiene la caja alimentaria”.

Caballero concluyó destacando el crecimiento de la comunidad y la importancia del acompañamiento integral del Estado provincial, insistiendo en que “estamos contentos de recibir esta caja en el inicio de 2026”, destacando que “es un esfuerzo que valoramos mucho porque nuestra comunidad crece y las necesidades están presentes”.



