Por incidentes en un partido de fútbol iniciaron causa judicial y contravencional

• Un árbitro fue agredido y por un video difundido en las redes sociales detectaron la exhibición de un arma blanca

Efectivos de la Comisaría Riacho He Hé iniciaron causas judiciales a raíz de hechos violentos registrados durante un partido, correspondiente a la Liga Independiente de Fútbol, disputado en esa localidad.

La causa judicial, se originó tras la denuncia de un árbitro de fútbol, quien relató la agresión sufrida el domingo último, mientras dirigía un encuentro del torneo local entre los equipos Panatinaykops y 20 de Junio.

Según lo denunciado, un jugador expulsado se negó a retirarse del campo de juego y, momentos después, regresó corriendo hacia él, lesionándolo con una patada en la zona de la costilla y motivó la suspensión del encuentro.

La causa judicial quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la ciudad de Clorinda y la investigación continúa para la detención del presunto autor del hecho.

Además se inició una causa contravencional, a partir de la circulación de un video a través de estados de la aplicación WhatsApp, en el cual se observa al mismo árbitro, cuando extrae un arma blanca desde el interior de una mochila, luego de la agresión sufrida.

Se visualiza también que es contenido por jugadores de ambos equipos, para evitar que la situación pase a mayores.

Ante ello, se inició la actuación por infracción a los artículos del Código de Faltas de la Provincia de Formosa, con intervención del Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Laguna Blanca y el involucrado fue notificado de su situación legal.

Ambas actuaciones continúan en trámite, a disposición de las Autoridades Judiciales intervinientes.

Efectivos de la Unidad Especial de Asuntos Rurales Sección Portón Negro, recibieron una denuncia por lesiones ocurridas durante un evento deportivo, en el paraje Santa Rosa – Portón Negro.

La denuncia fue formulada por un hombre de 37 años, domiciliado en Colonia Buena Vista, quien manifestó que realizaba el arbitraje de un encuentro de fútbol en la cancha del Club Guaraní.

Fue durante el encuentro disputado entre los equipos Guaraní de Colonia Santa Rosa y San Miguel de Portón Negro.

Finalizado el evento deportivo, el árbitro sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo, cuando un grupo de personas arremetió sobre el árbitro, con golpes de puño y patadas.

Ante ello, se inició la causa judicial por “Lesiones”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la ciudad de Clorinda.











