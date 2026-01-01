Detuvieron a tres hombres por lesionar a cuatro efectivos policiales

Fue a raíz de un desorden generalizado ocurrido en el barrio 7 de Mayo, de esta ciudad capital

Tres sujetos protagonizaron un violento hecho contra un efectivo policial que se encontraba de civil, lo que derivó en agresiones hacia el personal uniformado actuante.

El hecho ocurrió el domingo alrededor de las 13:00 horas en el barrio 7 de Mayo, cuando la policía acudió a un requerimiento por inconvenientes protagonizados por tres personas.

En el lugar, se alertó que un hombre de 29 años, efectivo policial que estaba de civil, fue abordado por tres individuos armados en su vehículo particular, quienes lo amenazaron con armas cerca del cuello y le exigieron que descendiera del vehículo con intención de sustraérselo.

La víctima logró retirarse del lugar y dio aviso a la Policía. Con los datos aportados, iniciaron un patrullaje preventivo para localizar a los agresores, quienes fueron divisados en otra manzana del barrio.

Al intentar identificarlos, reaccionaron de manera violenta arrojando escombros y botellas de vidrio contra el personal policial, y luego huyeron hacia un domicilio. Desde allí continuaron con las agresiones, que ocasionaron lesiones a cuatro funcionarios policiales.

Debido a la extrema agresividad de los atacantes y para resguardar la integridad física del personal actuante y terceros, fue necesario el uso del armamento institucional no letal, para cesar la acción violenta de los malvivientes.

Finalmente aprehendieron a tres hombres, de 20 y 18 años de edad, en la vía pública frente al domicilio desde donde se produjo el altercado, y fueron trasladados a la comisaría para continuar con las actuaciones legales correspondientes.

En el procedimiento se contó con la colaboración del personal del Destacamento Desplazamiento Rápido.

Por el caso se inició una causa judicial por “Tentativa de robo, atentado y resistencia contra la autoridad y lesiones”, quedando todo a disposición de la Justicia.



















