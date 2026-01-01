Mejor Servicio de Justicia: El STJ autorizó la modificación del Art. 194 del RIAJ

En la sociedad, la Justicia de Paz de Menor Cuantía es la primera puerta de acceso a la Justicia a los ciudadanos, extendida a lo largo y ancho de la provincia mediante los distintos Juzgados de Paz y sus Delegaciones Vecinales.

En ese marco, a pedido de la Inspectoría de la Justicia de Paz, el Dr. Marcelo Paolisso, y mediante Resolución N° 492/25 (Sup), el Superior Tribunal de Justicia del Poder Judicial de la provincia, por el Ministro Coordinador del área De. Guillermo H. Alucin, autorizó la modificación del Art. 194 del RIAJ (Reglamento interno del Poder Judicial) mediante el cual los Jueces de Paz de Menor Cuantía serán subrogados por el empleado de mayor jerarquía y en tanto, los Jueces de Paz que cuenten con Secretarías serán subrogados por los mismos, en primer término el Secretario Contravencional y en segundo término el Secretario Civil.

Asimismo, a partir de esta Resolución los secretarios también podrán actuar como Juez de Feria.

"Está decisión del máximo órgano judicial de la provincia fue de suma relevancia a fin de utilizar con eficiencia los recursos humanos y prestar de esa forma un más eficiente servicio a la sociedad", significó el Dr. Carlos Veloto, Secretario Contravencional del Juzgado de Paz N° 1.