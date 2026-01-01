Un efectivo de la fuerza provincial tomó la triste decisión de quitarse la vida

Lo hizo efectuándose un disparo en la cabeza con su arma reglamentaria

La víctima, de 26 años, era cabo de la Policía de la Provincia de Formosa y prestaba servicios en la Subcomisaría Subteniente Perín; falleció camino al hospital de la localidad de Ibarreta.

Este jueves alrededor de las 12:30 horas, integrantes de la Subcomisaría Subteniente Perín acudieron al llamado de un hombre quien manifestó que el mencionado personal subalterno se había presentado en su vivienda en donde encontró a su expareja.

Que ante esa situación, el policía no aceptó que su ex concubina se encuentre en ese lugar y se efectuó un disparo en la cabeza con su arma reglamentaria.

La Policía interviniente que se hizo presente en el lugar constató que el camarada aún seguía con vida, siendo asistido por persona de salud quienes lo trasladaron hasta el hospital de Ibarreta pero pese a los esfuerzos de los profesionales, el joven falleció antes de llegar.

El caso fue informado al juez de feria, Dr. Enrique Javier guillen quien direccionó las actuaciones procesales.

El lugar fue documentado por personal de Policía Científica quienes además realizaron la prueba de dermotest al hombre y a la mujer que se encontraban en la escena del hecho.

El arma de fuego utilizada fue secuestrada y se inició un expediente judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia.

Desde el Comando Superior se dispuso el acompañamiento y contención a familiares, haciéndoles llegar las condolencias por tan lamentable perdida.



