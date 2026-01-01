Su primer cumpleaños como Gobernador y el inicio de una gestión con el nuevo gabinete provincia

-por Justo L. Urbieta-

Este lunes es el cumpleaños de Gildo Insfran. El primer mandatario nació en Laguna Blanca el 19 de enero y prestó juramento como jefe del PEP el 11 de diciembre de 1995.

Fue en 1996 cuando celebró ese acontecimiento ligado a su familia, ya como gobernador de la provincia.

Se hizo popular la convergencia de pobladores de esta ciudad y del interior hacia a la Casa de Gobierno ´para expresarles sus congratulaciones.

Ese hábito tuvo algunas alteraciones por circunstancias especiales tales como la pandemia del Covid 19.

En esa misma jornada, y en horas de la tarde en un acto público realizado sobre la calle Belgrano casi José María Uriburu, el flamante mandatario tomó el juramento de práctica a los integrantes de su gabinete.

Ellos fueron en el ministerio de Economía el doctor Jorge Oscar Ibáñez; en el de Producción, el ingeniero agrónomo Eduardo Alberto; en Desarrollo Humano, el doctor Hilario Ferrero; en Cultura y Educación, Víctor Pan y en la secretaría general de la Gobernación, el doctor Antonio Emérito Ferreira.

De todos ellos hay dos que siguen acompañándolo en su gestión: Ibáñez en Economía, Hacienda y Finanzas y Ferreira en la jefatura de ministros del Poder Ejecutivo

El doctor Insfrán anunció que pondría en marcha una reforma fiscal, económica, municipal y administrativa; garantizó el pago de haberes a los empleados públicos; reveló que profundizaría la reconversión del Sistema Provincial de Salud; dijo que pondría fin a los privilegios del área educativa; anunció que los municipios tendrían que reordenarse; aseguró que no habría despidos éntrelos agentes estatales y que impulsaría decididamente la producción primaria.

Su entusiasmo lo llevó a hablar de la disminución de la precariedad laboral, del mejoramiento de las condiciones de la mujer que trabaja y de la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo.

Habló con entusiasmo de desarrollo humano, ubicando a la mujer y el varón formoseños en la centralidad de su gestión y anunció que trabajaría para atender a los grupos sociales de mayor riesgo entre los que mencionó a los menores, a los ancianos, a los aborígenes, a las mujeres y a los jefes de hogares, en ese orden.

” Debemos fortalecer la familia y a las comunidades en su conjunto”, proclamaba, entusiasmado.

Y también hablaba de la propiedad de la tierra y de la vivienda rural para los pequeños productores aunque todavía no había insinuado ese programa tan suyo que lanzó en General Belgrano el 15 de septiembre de 1996: el PAIPPA.

Al hacerle notar acerca del difícil marco nacional e internacional reinante surgió, espontánea, esta expresión, que luego fue acotada para ser usada como un slogans en futuras campañas y hasta como un aliento para la autoestima de los formoseños :”Con la adversidad no pactamos porque o la vencemos o nos vence y a mí no me gusta perder ni a las bolitas”.

Dijo que no se cansaría de seguir viajando al interior como lo había hecho en su calidad de diputado provincial primero y de vicegobernador, después.

Como señal de esas ansias de integrar el territorio viajó a Río Muerto, por entonces un verdadero impenetrable, para hablar con los criollos aislados del resto.

También lo había hecho a María Cristina y Santa Teresa para supervisar que las máquinas trabajasen en el proyecto Pantalón de modo tal que el Pilcomayo deje de retroceder y de amenazar con fugarse definidamente.

Todas localidades y parajes habitadas por aborígenes y criollos a las que dedicó especial consideración y atención y en los que realizó inversiones para que hubiese una evolución efectiva en cuestiones esenciales para el desarrollo humano.

Las visita continuamente entablando diálogos frontales debajo de los árboles para que aborden todas las cuestiones que demandan la presencia del estado.

Lo cierto es que el 11 de diciembre de 1995 Gildo juraba como gobernador e iniciaba una gestión que tiene como como hoja de ruta al Modelo Formoseño para el Desarrollo Provincial , fruto de una planificación criteriosa que fue recreada a partir de su encuentro directo con la gente, con el pueblo y con un estilo de conducción que mantiene y que le ha dado resultado.







